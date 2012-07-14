شورای پژوهشی پیام نور یزد تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد در این جلسه بر لزوم رسیدن به چشم انداز پژوهشی دانشگاه و حمایت از پژوهشگران و تشویق و ترغیب آنها در پژوهش های کاربردی تاکید کرد.

مدیر پژوهشی دانشگاه پیام نور نیز در این جلسه ضمن معرفی اعضای جدید شورا شامل دکتر ابرقویی، دکتر بهجت منش، دکتر صادقی، دکتر رشیدی، دکتر کاظم پور به عنوان اعضا و دکتر کلانتری ریاست شورا و فرنام دبیر شورا افزود: امیدواریم با همدلی اعضاء شورای پژوهشی فضایی مناسب برای فعالیتهای علمی و پژوهشی اساتید فراهم کنیم.

حکیمه فرنام تصریح کرد: در بهار سال جاری تعداد 37 مقاله توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه ارائه شده و 20 طرح خاتمه یافته و 8 طرح پژوهشی مصوب شده است.

در این جلسه تعداد 20 عنوان طرح تحقیقاتی پژوهشی، مقاله و تقاضای شرکت در همایش های داخلی و خارجی مطرح و مورد برسی قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این خصوص توسط اعضای شورا گرفته شد.

1125 استاد در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور یزد فعالیت می‌کنند

رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد از فعالیت حدود هزار و 125 استاد در 12 مراکز و واحد دانشگاه پیام نور استان یزد خبر داد و گفت: فعالیت این تعداد استاد نشان‌ دهنده توجه دانشگاه پیام نور به افزایش کیفیت آموزشی است.

وی افزود: برخلاف تصور برخی افراد، دانشگاه پیام نور یک دانشگاه پویا و کیفی است.

کلانتری یادآور شد: برخی عنوان می‌کنند دانشگاه پیام نور بدون داشتن کلاس درس، ظرفیت پذیرش دانشجو را بالابرده و خدمات آموزشی به آنها ارائه نمی‌دهد در صورتی که در واقعیت چنین نیست.

وی عنوان کرد: این دانشگاه به همراه افزایش ظرفیت پذیرش، توسعه کیفی را نیز در دستور کار قرار داده است که دراین راستا می ‌توان به جذب اعضای هیئت علمی مورد نیاز، افزایش رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری، تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های مورد نیاز، به کارگیری شیوه‌های نوین آموزشی و استاندارد سازی آزمون‌ها اشاره کرد.

کلانتری خاطرنشان کرد: ارتقای پژوهش و آموزش، رسالت اصلی دانشگاه پیام نور است.

وی با اشاره به اینکه از لحاظ فعالیت‌های پژوهشی وضعیت مناسبی داریم، اظهار داشت: آمار طرح‌های پژوهشی ارسال شده به سازمان مرکزی و تعداد مقالات ارائه و چاپ شده از اساتید دانشگاه پیام نور نشان‌دهنده توجه اعضای هیئت علمی به فعالیت‌های پژوهشی است.