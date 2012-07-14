اولین جشنواره قرآنی معلمان مرد آموزش و پرورش استثنایی کشور در البرز پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج شرکت کنندگان در اولین جشنواره قرآنی تفسیر ،حفظ و قرائت قرآن کریم معلمان مرد آموزش و پرورش استثنایی کشور به این قرار اعلام شد: در رشته تفسیر نفراتی از استانهای اردبیل، مرکزی و همدان؛ در رشته قرائت استانهای مرکزی، همدان، کرمانشاه؛ در رشته حفظ جزء 1 و 2 نفراتی از استانهای خراسان جنوبی، هرمزگان و گلستان و در رشته حفظ 5 جزء پیوسته نفرات از استانهای کرمان، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب مقام اول تا سوم این مسابقات را به دست آوردند.



براساس این گزارش 58 نفر از قاریان و حافظان قرآن کریم در این دوره از مسابقات قرآنی از سراسر کشور حضور داشتند

گفتنی است هدایای نفرات برتر هر رشته تقدیم شد.

رتبه اول حفظ و سوم قرائت قرآن کریم سهم دانش آموزان قرآنی استان البرز



در این دوره از مسابقات و در بخش دختران یک هزار و دویست دانش آموز در دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه در قالب 34 تیم از استانهای کشور به همراه برگزیدگان شهرستانهای استان تهران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و مدارس عشایر با هم به رقابت پرداختند.



به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز رتبه اول حفظ و سوم قرائت قرآن کریم سهم دانش آموزان قرآنی استان البرز شد

علاقمندان برای اطلاع از اسامی برندگان می توانند به سایت اداره کل قرآن ، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش به نشانی http://serat.medu.ir مراجعه نمایند.

درخشش هنرآموزان و هنرجویان هنرستانهای استان البرز در مرحله کشوری



هنرآموزان و هنرجویان استان البرز در دومین جشنواره هنری کشور خوش درخشیدند.

هنرآموزان استان البرز با کسب 5 رتبه اول در جشنواره هنری ، مقام نخست کشور را کسب نمودند.



در بخش هنرجویی جشنواره هنری، استان با کسب 2 رتبه اول ، یک رتبه دوم ، 3 رتبه سوم و4 رتبه چهارم حائز رتبه برتر کشور شد.



در جشنواره کارآفرینی هنرجویان استان البرز با کسب 4 رتبه اول مقام نخست کشور را در بین استانها کسب کردند.



نتایج شانزدهمین دوره مسابقات ورزشی فوتسال معلمان مرد



شانزدهمین دوره مسابقات ورزشی فوتسال معلمان مرد آموزش و پرورش استثنایی کشور به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برگزارشد.

نتایج شرکت کنندگان در شانزدهمین دوره مسابقات ورزشی فوتسال معلمان مرد آموزش و پرورش استثنایی کشور که به دو گروه الف وب تقسیم شده بودند به قرارزیر است:



گروه الف : مقام اول استان خوزستان - مقام دوم استان لرستان - مقام سوم استان گلستان



گروه ب : مقام اول استان گیلان - مقام دوم استان کردستان - مقام سوم استان چهارمحال وبختیاری



بهترین های آموزش و پرورش استثنایی کشور برصفحه شطرنج باقی ماندند



شانزدهمین دوره مسابقات ورزشی شطرنج معلمان مرد آموزش و پرورش استثنایی کشور به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد و به ترتیب استاتهای زنجان، البرز و سازمان استثنایی کشور مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.

براساس این گزارش 28 نفر از ورزشکاران شطرنج باز در این دوره از مسابقات ورزشی از سراسرکشور حضور داشتند



این مسابقات در 7 دوره وبا 84 بازی صورت پذیرفت وهدایای نفرات برتر تقدیم شد.









