آغاز توزیع کارت 2کنکور دانشگاه آزاد از امروز/ جزئیات دفترچه سئوالات آزمونها

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد جزئیات توزیع کارتهای ورود به جلسه دو آزمون کاردانی پیوسته و پزشکی سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی به این شرح است:

کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد

آزمون کاردانی پیوسته روز جمعه 30 تیرماه در یک نوبت صبح در تهران و 247 حوزه امتحانی در سطح کشور برگزار می‌شود.

در آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 178 هزار و 961 نفر شرکت کرده‌اند که از این تعداد 24 درصد زن و 76 درصد مرد هستند.

توزیع کارت داوطبان آزمون کاردانی پیوسته از ساعت 11 صبح امروز یکشنبه 25 تیرماه از طریق پایگاه‌ اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org صورت می‌گیرد و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به این پایگاه از طریق شماره پرونده و کدرهگیری نسبت به مشاهده و تهیه پیرینت کارت خود اقدام کنند.

چنانچه مغایرتی در مندرجات برگه ورود به جلسه آزمون داوطلبان مشاهده شد، می‌توانند از روز دوشنبه 26 تیر تا چهارشنبه 28 تیر با مراجعه به واحدهای دانشگاهی حوزه برگزاری آزمون در شهرستان‌ها و در تهران نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی در 46 رشته و برای پذیرش در 3 هزار و 633 رشته محل به رقابت می‌پردازند.

داوطلبان این آزمون باید به 60 سوال عمومی در مدت 45 دقیقه و 120 سوال دروس پایه و تخصصی در مدت 120 دقیقه پاسخ دهند.

کنکور پزشکی دانشگاه آزاد

آزمون سراسری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در دو نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه 29 تیرماه در تهران و 74 حوزه امتحانی در سطح کشور برگزار می شود.

بیش از 245 هزار داوطلب در این آزمون شرکت می کنند که از این تعداد 68 درصد زن و 32 درصد مرد هستند.

توزیع کارت داوطلبان آزمون رشته های گروه علوم پزشکی از ساعت11 صبح امروز یکشنبه 25 تیرماه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.org آغاز می شود و داوطلبان می توانند با مراجعه به این پایگاه و از طریق شماره پرونده و کد رهگیری که در زمان ثبت نام دریافت کرده اند نسبت به مشاهده و تهیه پرینت برگه ورود به جلسه آزمون خود اقدام کنند.

داوطلبان این آزمون در 14 رشته و برای پذیرش در 175 رشته/محل با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

آزمون رشته های مقطع دکتری حرفه ای در صبح پنجشنبه و آزمون سایر رشته ها در عصر روز پنجشنبه راس ساعات 8 صبح و 16 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

در این آزمون به داوطلبان تمام رشته ها به ترتیب دو جلد دفترچه سؤال تستی دروس عمومی و دروس اختصاصی داده می شود.



سؤالات دروس عمومی شامل 20 سؤال زبان و ادبیات فارسی، 20 سؤال زبان عربی، 20 سؤال بینش دینی و 20 سؤال زبان خارجه عمومی است و داوطلبان باید به این 80 سؤال در ردیفهای1 الی 80 پاسخنامه جواب دهند و مدت پاسخگویی به سؤالات دروس عمومی 60 دقیقه است.

سؤالات دروس اختصاصی شامل 20 سؤال ریاضیات، 20 سؤال فیزیک، 25 سؤال شیمی و 35 سؤال زیست شناسی است و داوطلبان باید به این 100 سؤال در ردیفهای 81 الی 180 پاسخنامه جواب دهند همچنین مدت پاسخگویی به سؤالات دروس اختصاصی 100 دقیقه است.