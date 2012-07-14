منابع آب قوی در زنجان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورنصرت ظهر شنبه در جمع مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان و در جمع نمایندگان زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، افزود: باید توجه داشت که در فرآیند تصفیه فاضلاب استان مراحل بسیاری انجام می‌‎شود تا پساب به دست آمده برای محیط زیست از لحاظ بهداشت آلوده‌کننده نباشد و بتوان در مصارف کشاورزی از آن بهره‎مند شد و در این راستا پرداختن به دو موضوع آب‎رسانی به شهر و طرح فاضلاب استان از مهم‌ترین اقدامات در نظر گرفته شده این شرکت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حداقل اعتبار مورد نیاز سالانه با افزودن نرخ تورم به آن برای بهره‌برداری از پروژه فاضلاب استان در افق طرح با 125 میلیارد ریال نتیجه خواهد داد.

نصرت پور، با بیان اینکه اعتبار تخصیص یافته به پروژه فاضلاب زنجان در سال‌جاری 38 میلیارد ریال بوده است افزود: با این اعتبار حداقل 20 سال طول خواهد کشید که طرح انجام شود، یعنی اتمام این طرح تا سال 1410طول خواهد کشید و این در حالی است که افق طرح تا سال 1400 در نظر گرفته شده و به همین دلیل باید اعتبارات کافی برای ادامه طرح در نظر گرفته شود که برابر با 125 میلیارد ریال حداقل اعتبار مورد نیاز سالانه خواهد بود.

پورنصرت افزود: آب مورد نیاز شهر برای سال مقصد طرح یعنی 1410 از دو منطقه شرق و غرب زنجان به ترتیب از منابع سطحی و زیرسطحی، با 15 حلقه چاه با بهره‌برداری در سال 1367 و ظرفیت تولید 490 لیتر بر ثانیه و 18 حلقه چاه با بهره‌‎برداری در سال 1380 با ظرفیت تولید 1012 لیتر بر ثانیه، سد تهم توسط تصفیه‌خانه با بهره‌برداری در سال 1385 و ظرفیت تولید 1270 لیتر بر ثانیه است که جمع کل این دو منابع ظرفیت تولید 3772 لیتر بر ثانیه را دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با اشاره به اینکه تصفیه‎خانه فاضلاب استان شامل 3 مدول است افزود: مدول اول با ظرفیت 27هزار و 642 مترمکعب در شبانه‌روز و جمعیت تحت پوشش 250 هزار نفر در حال طراحی نهایی است و مدل سوم با ظرفیت 27642 مترمکعب در شبانه‌روز و جمعیت تحت پوشش 125 هزار نفر هنوز طراحی نشده است.

پورنصرت افزود: شرکت آب و فاضلاب استان 3 پیشنهاد در راستای بهبود پروژه آب و فاضلاب در نظر دارد، از جمله می‌توان به ضرورت اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 برای اجرای مسئول نظام تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان و تأمین اعتبار آن توسط دولت، ضرورت تقویت اعتبارات پروژه و تأمین ساز و کار برای صدور به موقع مجوزهای حفاری در سطح شهر اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه باید سالی میانگین 40 کیلومتر لوله‌گذاری شبکه فاضلاب داشته باشیم تا حداقل در پایان دوره طرح یعنی سال 1400 بتوانیم شبکه جمع‌آوری فاضلاب داخل شهر را به اتمام برسانیم گفت: مشکلات زیادی از جمله تأخیر در صدور مجوزهای حفاری و کوتاه مدت، کمبود اعتبارات و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، وجود تأسیسات نامنظم شهری و فاقد نقشه‎های چون ساخت و دیگر موارد و عدم ارائه از سوی ارگان‎های ذی‌ربط، سنگی بودن مسیرهای حفاری عموماً در مناطق شمالی، بالا بودن سطح آب زیرزمین عمدتاً در مناطق جنوبی و بافت‌های فرسوده، و دیگر مشکلات وجود دارند که موجب کندی عملیات اجرایی می شود.