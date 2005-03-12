پاس عنوان قهرماني را به خود اختصاص داد / بهزادخداداد بهترين تكواندو كار ليگ شد

به گزارش خبرنگار" مهر" هفته پاياني اين رقابت ها روز جمعه در سالن تازه تاسيس خانه تكواندو برگزار شد. در اين روز پاس كه با 29 امتياز و تفاضل برد انفرادي بهتر نسبت به پرسپوليس درصدرايستاده بود در تنها بازي خود 1-7 از سد هساي اصفهان گذشت.

پرسپوليس نيز با همين نتيجه ديگر تيم اصفهاني يعني ذوب آهن را با شكست بدرقه كرد تا هر 2 تيم به لطف غيبت مس كرمان درآخرين هفته 6 امتياز كسب كرد و مجموع امتيازات خود را به عدد 35 برسانند اما پاس به لطف تفاضل 4 برد انفرادي بيشترعنوان قهرماني را كسب كرد. پرسپوليس در مكان دوم ايستاد و دانشگاه آزاد كه با نتايج مشابه 2-6 سايپا و هساي اصفهان را شكست داده بود با 33 امتيازسكوي سوم را تصاحب كرد.

تيم هاي هساي اصفهان ، ذوب آهن اصفهان و سايپاي تهران نيز عناوين چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند. مراسم اختتاميه اين مسابقات عصرجمعه برگزارشد و سيد محمد پولادگر رييس فدراسيون تكواندو به همراه سردارآجرلو مدير عامل باشگاه پاس جوايز تيم ها برتر را اهدا نمودند.

درپايان اين رقابت ها بهزاد خداداد ملي پوش تيم پرسپوليس كه در 19 بازي باهوگوي قرمز پوشان به ميدان رفت و هيچگاه بازنده از زمين خارج نشد به عنوان بهترين بازيكن ليگ انتخاب شد.

فيض الله نفجم وزن اول ملي پوش تيم دانشگاه آزاد به عنوان بازيكن اخلاق ، حميد باقي نژاد وزن اول ملي پوش كريمي هدايت پاس را بر عهده گرفت به عنوان بهترين مربي ، پاس به عنوان بهترين تيم ، محمد امين نامجو و سيروس رضايي به عنوان بهترين داوران و تيم هساي اصفهان به عنوان با اخلاق ترين تيم انتخاب و جوايز دريافت كردند.