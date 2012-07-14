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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۸

خالصی:

تیم انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی به صدر جدول لیگ فوتبال بجنورد صعود کرد

تیم انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی به صدر جدول لیگ فوتبال بجنورد صعود کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماینده هیئت فوتبال شهرستان بجنورد گفت: تیم انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی به صدر جدول رده بندی لیگ دسته یک فوتبال بجنورد صعود کرد.

محسن خالصی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال بجنورد با انجام 3 دیدار پیگیری شد.

وی افزود: در مهم‌ترین دیدار تیم انتظار علوم پزشکی در ورزشگاه تختی بجنورد برابر بنیاد به میدان رفت که در پایان موفق شد با نتیجه قاطع 7 بر صفر از سد این تیم عبور کند.

خالصی گفت: در دیگر دیدارهای این هفته نیز تیم شهدای وحدت با نتیجه 2 بر یک برابر آرمان به برتری دست یافت.

وی اظهار داشت: همچنین تیم موبایل فدک نیز موفق شد در یک بازی دیدنی با نتیجه 3 بر صفر از سد کارگران بجنورد عبور کند.

به گفته خالصی دیدار بین تیم‌های پرسپولیس و وحدت بجنورد به علت بروز برخی مشکلات در زمان برگزاری بازی به وقت دیگری موکول شد.

وی تصریح کرد: در پایان هفته سوم رقابت‌ها تیم انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی با 7 امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ دسته یک بجنورد قرار دارد.

خالصی تصریح کرد: همچنین تیم‌های پرسپولیس و کارگران بجنورد نیز به ترتیب با 6 و 4 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال بجنورد با شرکت 8 تیم و به صورت دوره‌ای در حال برگزاری بوده و تا پایان ماه مبارک رمضان نیز با معرفی تیم قهرمان به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 1649931

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