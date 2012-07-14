نیمی از تقاضاهای مردمی مازندران در حوزه اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه صادرات مازندران در استانداری اظهار داشت: مازندران سالها از قافله صنعت عقب مانده بوده که رئیس جمهوری دولت نهم، قفل توسعه صنعت مازندران را بازکرده است.

وی افزود: حفظ زیست بوم مازندران و هدایت استان به سمت صنعت پاک اولویت اصلی توسعه مازندران است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه صنعت پاک باید در مازندران بیشتر شود، تصریح کرد: کارخانجات ساخت ادوات مکانیزاسیون برنج باید در استان ایجاد تا کشاورزان مازندران در این زمینه خودکفا شوند.

طاهایی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات مازندران باید نسبت به شناسایی تولیدکنندگان واقعی صادرکننده در استان اقدام کند، یادآور شد: اعطای تسهیلات این بانک باید از 60 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان در سالجاری افزایش یابد.

وی با اعلام اینکه بخش عمده ای از تقاضاهای مردمی استان به مقوله اشتغال جوانان اختصاص دارد، افزود: باید فکری برای تامین اشتغال جوانان فارغ التحصیل در دانشگاه های مازندران صورت داد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه پایانه صادراتی غرب مازندران در قالب پروژه مهرماندگار به مرحله بهره برداری شدن رسیده است، اظهار داشت: بانک توسعه صادرات نسبت به ایجاد شعبه ای از این بانک در غرب مازندران اقدام کند.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.