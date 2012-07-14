دانشگاه سمنان میزبان سومین کنفرانس ملی ریاضیات مالی

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کمیته اجرایی سومین کنفرانس ملی ریاضیات مالی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه سمنان در خصوص نحوه اجرا و اهمیت برگزاری این کنفرانس گفت: کنفرانس ملی ریاضیات که برای سومین سال پیاپی برگزار خواهد شد دارای ویژگیهای خاصی است.

محمد رضا صافی افزود: علاوه بر محققان ریاضی کشور، پژوهشگران عرصه اقتصادی، اساتید، فعالان بازار بورس، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان و مشاوران بانک های خصوصی و دولتی و شرکتهای بیمه نیز حضور چشمگیر و موثری در این کنفرانس دارند.

رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان در خصوص مباحثی که در این کنفرانس مورد توجه و تمرکز قرارمی گیرند، گفت: در کنار بررسی و پیشبرد مسایل نظری در حوزه ریاضیات مالی، بررسی بازارهای سرمایه ای ملی و مقایسه علمی آن با سایر بازارهای جهانی ، مسایل مرتبط با ریسک در حوزه مالی و سبد سهام انجام می شود.

وی مدلسازی آماری داده های مالی، مدلسازی ریسک اعتبار، قیمت گذاری و پوشش ریسک مشتقات، بازارهای انرژی و تجارت نشر (انتشار سهام، اوراق قرضه و ...)، محاسبات مالی (معادلات PDE و شبیه سازی مونت کارلو) کنترل تصادفی و سرمایه گذاری بهینه، مدل های نوسان تصادفی، فرآیند پرش و... از جمله محورهای اصلی و تخصصی این کنفرانس برشمرد.

صافی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی حال حاضر کشور ابراز امیدواری کرد تا نتایج حاصل از برگزاری این کنفرانس که از جنبه های علمی و عملی بشکل عمیقی به مسایل اقتصادی می پردازد نقش موثری در بهبود زمیبنه های اقتصادی و مالی کشور داشته باشد.

دبیر کمیته اجرایی سومین کنفرانس ملی ریاضیات مالی با اشاره به اینکه دو دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان به عنوان برگزار کنندگان اصلی هستند گفت: در برگزاری این کنفرانس ما از حمایت های انجمن ریاضی ایران، برخی بانک ها و شرکت های بیمه، کارگزاران بورس و برخی شرکت های حقیقی و حقوقی نیز برخورداریم.

صافی با اشاره به تشکیل کمیته های علمی و اجرایی کنفرانس گفت: این دو کمیته تا کنون جلساتی را هم برگزار نموده اند .

به گفته وی از تمامی صاحبنظران و مححقان کشور به منظور برگزاری هرچه باشکوه تر این کنفرانس چه از جنبه علمی و کاربردی و چه از جنبه های اجرایی و تجربی میتوانند نظرات خود را ارائه دهند.

صافی در ادامه به راه اندازی و بارگذاری سایت کنفرانس اشاره کرد و گفت: این سایت با آدرس CFMA@semnan.ac.ir از بیستم مرداد ماه آماده بهره برداری بوده و عزیزانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر هستند می تواند با ایمیل CFMA@mail.semnan.ac.ir مکاتبات خود را با دبیرخانه انجام داده و پیشنهادات خود را مطرح نمایند.

دبیر اجرایی سومین کنفرانس ریاضیات مالی کشور، زمان دقیق برگزاری این کنفرانس را یازدهم و دوازدهم بهمن ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: چکیده مقالات تا روز پنجم آبان ماه دریافت می شود.

وی زمان اعلام نتایج داوری چکیده مقالات روز بیست ششم آبان ماه ذکر کرد و گفت: ثبت نام تا روز دهم آذرماه ادامه دارد.

صافی با بیان اینکه فایل کامل مقالات پذیرفته شده تا روز هشتم دیماه دریافت خواهد شد افزود: اعلام نوع ارائه مقاله بصورت پوستر یا سخنرانی تا بیست سوم دیماه و ثبت نام برای شرکت در کنفرانس بدون مقاله تا بیست وپنجم دیماه خواهد بود.

وی اضافه کرد: مجموعه چکیده مقالات کنفرانس تا قبل از برگزاری کنفرانس در قالب مجموعه ای منتشر خواهد شد.

دبیر کمیته اجرایی سومین کنفرانس ملی ریاضیات مالی در پایان با دعوت از تمامی صاحب نظران و محققان جهت حضور در این کنفرانس و همیاری در بالابردن سطح علمی و اجرایی آن، اظهار امیدواری کرد تا دانشگاه سمنان با بکار گیری تجارب ارزنده گذشته و تجربه های ارزنده صاحب نظران، میزبان شایسته ای برای برگزاری این کنفرانس باشد.