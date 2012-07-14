استفاده از ظرفیت های چابهار عامل توسعه اشتغال پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز یزدانی ظهر شنبه در جلسه با شماری از نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید بدنبال کاهش چالش ها و افزایش تعاملات در تمامی زمینه ها از جمله سرمایه گذاری، دعوت از سرمایه گذاران، صنایع تولیدی و گردشگری بود.

وی کلید توسعه شرق کشور را چابهار دانست و گفت: باید فعالیت های اجرایی در خصوص پروژه های راه آهن، بندر و خط کشتیرانی به صورت جدی تر از طریق نمایندگان و دست اندرکاران سازمان منطقه آزاد چابهار پیگیری شود.

وی افزود: نمایندگان این استان باید برای تحقق اهداف و توسعه پایدار این منطقه نهایت سعی و تلاش خود را در کمیسیون های مختلف مجلس بکار گیرند.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ضمن اشاره به سابقه تاریخی این استان بیان داشت: باید با یاری شما نمایندگان مردم در مجلس به رشد و توسعه اقتصادی منطقه توجه کنیم که این امر مستلزم همکاری و همدلی است.

وی گفت: برای رشد اقتصادی یک منطقه باید به رشد زیرساخت های فرهنگی آن اهتمام ورزید، باید در این منطقه منشا یک اثر خیر باشیم که در این راستا کوشش ها و تلاش هایی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ما مدیون و ادامه دهنده راه شهدای عزیزمان هستیم، افزود: انگیزه ما خدمت به مردم است و ما در این زمینه تمام همت و تلاش خود را به کار می بریم.

یزدانی نا امن قلمداد کردن استان سیستان و بلوچستان و ایجاد تفرقه در بین برادران شیعه و سنی در استان را از اهداف دشمنان کشور دانست.

تعدادی از نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر همکاری و توسعه هر چه بیشتر این بندر به منظور رونق اقتصادی استان و کشور تاکید کردند.

در این این جلسه علاوه بر نمایندگان استان، عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، مجید منصوری نماینده مردم لنجان و عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس و فرمانداران شهرستان چابهار و کنارک نیز حضور داشتند.