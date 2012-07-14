نمایندگان تهران در کمیسیون های تخصصی تقسیم می شوند/ اولویت بندی مشکلات تهران

حسین مظفر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز هیئت رئیسه مجمع نمایندگان تهران گفت: جلسه هیئت رئیسه مجمع نمایندگان تهران امروز با محوریت ارتباط نمایندگان شهر تهران با مردم و شیوه های آن برگزار و در خصوص شیوه های مختلف برقراری ارتباط مردم با نمایندگان و نمایندگان با مردم تبادل نظر شد.

وی با بیان اینکه شیوه رسیدگی به مسائل کلانشهر تهران از دیگر مسائل مورد بحث در جلسه امروز هیئت رئیسه مجمع نمایندگان تهران بود، گفت: همچنین در این جلسه بر چگونگی حل مسائل، مشکلات شهر تهران، اولویت بندی و پیگیری آن بحث هایی صورت گرفت و قرار شد مشکلات و مسائل ساکنین شهر تهران اولویت بندی و نسبت به حل آن اقدام شود.

رئیس مجمع نمایندگان تهران تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد نمایندگان شهر تهران در کمیسیون های تخصصی مانند آموزش و فرهنگ اقتصاد و مسائل زیربنایی تقسیم شوند تا هر یک از آنها بر اساس تخصصشان مسائل و مشکلات را پیگیری کنند؛ چراکه از این طریق حل مسائل و پیگیری آنها آسان تر می شود.

مظفر با اشاره به اینکه نحوه فعالیت مجمع نمایندگان تهران در حوزه ملی و فعال بودن در سطح کشور از دیگر مسائلی بود که در جلسه هیئت رئیسه مجمع نمایندگان تهران مورد بررسی قرار گرفت، گفت: قرار شد مسائلی که قرار است در مجمع نمایندگان تهران بررسی شود، دسته بندی و سپس مورد بحث قرار بگیرد تا بعد از اینکه مورد تصویب قرار گرفت، راهکارهای اجرایی آن عملی شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال تاکید کرد: تمام تصمیماتی که در جلسه هیئت رئیسه مورد بررسی قرار می گیرد، ابتدا باید در صحن مجمع نمایندگان تهران مورد تصویب قرار بگیرد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.