نوار ویدئویی جنایات آل خلیفه / مردم بحرین به ستوه آمده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، نظامیان آل خلیفه برای مقابله با قیام بر حق ملت بحرین از هیچ شیوه وحشیانه ای چشم پوشی نمی کنند، آنها علاوه بر حمله به منازل اقدام به نابودی وسایل زندگی و اثاثیه مردم می کنند، به شکنجه زندانیان ادامه می دهند و از گازهای سمی به شکل گسترده ای علیه ملت مظلوم بحرین استفاده می کنند.



این جنایات در نوار ویدئویی که در شبکه اینترنت قرار گرفته، به تصویر کشیده شده است.