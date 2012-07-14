انتقال 50 زائر بیمار به کشور/ انجام 60 عمل جراحی در مکه و مدینه

ولید دنده‌بر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 63 هزار زائر ایرانی متقاضی حج 91 معاینه شدند گفت: از این تعداد 30 هزار زائر مرد و 33 هزار خانم گزارش شده و تاکنون حدود 58 هزار ایرانی جهت تشرف حج تمتع تایید و احراض استعادت جسمی شده اند.

وی افزود: همچنین 13 هزار و 500 زائر مبتلا به فشار خون داشتیم که از این تعداد 22 هزار زائر افزایش قند خون داشته اند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران اظهار داشت: تاکنون هزار و 900 بیمار ایرانی به بیمارستانهای کشور مقصد اعزام شده که از این تعداد حدود 730 زائر بیمار ایرانی در بیمارستان کشور مقصد بستری و 50 زائر بیمار ایرانی جهت ادامه درمان به کشور اعزام شده است.

دنده بر با بیان اینکه تاکنون 60 عمل جراحی بزرگ در بیمارستانهای مقصد انجام شده است گفت: 560 مورد دیالیز در مدینه انجام شد. همچنین در این مدت ماهانه 120 نیروی داوطلب پزشکی و پیرا پزشکی و پرستار و کارشناس به مکه و مدینه اعزام شده اند.