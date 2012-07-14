محمدصادق فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرایط تمامی نفرات تیم ملی ایده‌ال است و با توجه به انگیزه و توانمندی که در بین تک تک می پوشان قرار دارد قطعا کاراته کاهای کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا موفقیت‌های چشمگیری کسب خواهند کرد.



وی با ابراز رضایت از تمرینات تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان در آخرین اردوی آماده سازی این تیم در قم، افزود: با توجه به این اردو، وضعیت تیم ملی کاراته مطلوب است و قطعا این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا نتایج خوبی رقم خواهد زد.



میزبانی قم از شش مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته



فرجی در خصوص میزبانی قم از نفرات ملی پوش حاضر در اردوی نهایی تیم ملی کاراته تصریح کرد: قم از آغاز سال جاری تا کنون میزبان چندین مرحله اردوهای تیم ملی بزرگسالان بوده که این مهم نشان از شرایط خوب قم برای میزبانی از تیم ملی است.



رئیس فدراسیون کاراته در بازدید از آخرین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان، عنوان داشت: تیم اعزامی به رقابت های کاراته قهرمانی آسیایی تیمی جوان و با انگیزه است که یقینا در تمامی اوزان می تواند موفقیت های گذشته کاراته ایران را زنده کند.



وی با ابراز رضایت از وضعیت آخرین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا تصریح کرد: به این تیم که ترکیبی از کاراته کاهای جوان، با انگیزه و با دانش است و در ماه های اخیر تمرینات سخت و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته اند، بسیار امیدوارم و مطمئنا تک تک آنها با کسب نتایج قابل قبول نتیجه تلاش های خود در پیکارهایی آسیایی به دست می آروند.



آغاز پیکارهای آسیایی در تاشکند ازبکستان



فرجی در این دیدار که حسن عابدی، رئیس هیئت کاراته قم نیز حضور داشت، یاد آور شد: با همدلی که در بین کادر فنی و ملی پوشان وجود دارد مطمئناً نتیجه دلخواه در مسابقات قهرمانی آسیا حاصل خواهد شد و ملی پوشان کاراته با مبارزات جوانمردانه خود بار دیگر در یک میدان رسمی افتخار آفرینی می کنند.



به گزارش مهر، در آخرین مرحله اردوی تیم ملی کاراته بزرگسالان که هم اکنون در شهرستان قم برگزار می شود، محمد صادق فرجی، رئیس فدراسیون کاراته در محل تمرین این تیم حضور یافت و با ملی پوشان و کادر فنی آنها دیدار و گفت و گو کرد.



تیم ملی کاراته خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که طی روزهای 24 تا 27 تیر ماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود، به مدت چهار روز در قم آماده کرد در حالی که ملی پوشان زن و مرد در دو بخش کاتا و کومیته، بامداد امروز جمعه بیست و سوم تیر ماه عازم تاشکند محل برگزاری این دوره از رقابت ها شدند.



ملی پوشان رده سنی بزرگسالان کاراته کشورمان در حالی امروز تهران را به مقصد تاشکند ترک کردند که پیش از این نیز تیم های ملی نوجوانان و جوانان برای حضور در این پیکارها 16 تیر ماه راهی تاشکند شده بودند.

