حوادث قم در 24 ساعت گذشته 93 کشته و مجروح داشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طی 24 ساعت گذشته تعداد یک هزار و 163 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که 293 مزاحم و 870 تماس مددجو بود.



وی ادامه داد: این تعداد تماس منجر به انجام 166 ماموریت شد که 102 مورد آن موارد قلبی، تنفسی و ... و 64 مورد آن نیز مربوط به حوادث رانندگی قم بود.



معاون اورژانس قم اعلام کرد: در حوادث رانندگی قم 92 نفر مجروح شدند.



فراهانی اضافه کرد: از این تعداد تصادف 38 مورد مربوط به حئوادث موتورسیکلت بود که 57 مجروح درپی داشت.



وی تصادف یک دستگاه پژو و پراید را از جمله حوادث این مدت ذکر کرد و بیان داشت: این حادثه در جاده دستجرد رخ داد که 6 نفر در آن مجروح شدند.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم واژگونی یک دستگاه پراید مقابل موسسه دارالحدیث را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و عنوان داشت: این حادثه چهار مجروح داشت.



فراهانی از برق گرفتگی یک خانم در بخش جعفرآباد خبر داد و گفت: با وجود انجام عملیات احیا توسط نیروهای اورژانس این خانم در مرکز درمانی جعفریه فوت کرد.



وی بیان داشت: بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو در کیلومتر 12 جاده اراک نیز چهار نفر مصدوم شدند.