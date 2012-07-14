  1. استانها
  2. قم
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۵

فراهانی در گفتگو با مهر:

حوادث قم در 24 ساعت گذشته 93 کشته و مجروح داشت

حوادث قم در 24 ساعت گذشته 93 کشته و مجروح داشت

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت: حوادث قم در 24 ساعت گذشته یک کشته و 92 مجروح برجای گذاشت.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طی 24 ساعت گذشته تعداد یک هزار و 163 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که 293 مزاحم و 870 تماس مددجو بود.

وی ادامه داد: این تعداد تماس منجر به انجام 166 ماموریت شد که 102 مورد آن موارد قلبی، تنفسی و ... و 64 مورد آن نیز مربوط به حوادث رانندگی قم بود.

معاون اورژانس قم اعلام کرد: در حوادث رانندگی قم 92 نفر مجروح شدند.

فراهانی اضافه کرد: از این تعداد تصادف 38 مورد مربوط به حئوادث موتورسیکلت بود که 57 مجروح درپی داشت.

وی تصادف یک دستگاه پژو و پراید را از جمله حوادث این مدت ذکر کرد و بیان داشت: این حادثه در جاده دستجرد رخ داد که 6 نفر در آن مجروح شدند.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم واژگونی یک دستگاه پراید مقابل موسسه دارالحدیث را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و عنوان داشت: این حادثه چهار مجروح داشت.

فراهانی از برق گرفتگی یک خانم در بخش جعفرآباد خبر داد و گفت: با وجود انجام عملیات احیا توسط نیروهای اورژانس این خانم در مرکز درمانی جعفریه فوت کرد.

وی بیان داشت: بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو در کیلومتر 12 جاده اراک نیز چهار نفر مصدوم شدند.

کد مطلب 1649962

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها