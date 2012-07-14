به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدنیا بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل بهزیستی استان برنامه هایی برای گرامیداشت هفته بهزیستی در دست اجرا دارد که از جمله این برنامه ها می توان از تدوین برنامه های رسانه ای و ارسال به صدا وسیما، دیدار با استاندار و آیات عظام و حضور مدیر کل در برنامه های رسانه ای مانند صبح تازه، گفتگوی روز و برنامه ازجنس مردم نام برد.



وی ادامه داد: همچنین برگزاری همایش همراه با برپایی نمایشگاه صنایع دستی معلولین تحت پوشش سازمان در حاشیه همایش، برپایی جشن بادبادک ها در بوستان شهید بنیادی، حضور مدیرکل در نماز جمعه 30 تیرماه و رونمایی از کتاب ازدواج و شروط ضمن عقد ازدیگر برنامه های سازمان بهزیستی استان در هفته بهزیستی است.



احمدنیا در پایان با اشاره به اینکه روز سه شنبه هفته جاری جشن بازتوانی تعدادی از افراد تحت پوشش در فرهنگسرای جوان برگزار می شود، گفت: افتتاح یک مرکز اوتیسم و مرکز حرفه آموزی مهرآوران، برگزاری مسابقات چند جانبه ورزشی معلولان، افتتاح طرح اوقات فراغت مهارت‌های زندگی در پایگاه‌های خدمات اجتماعی و ارائه خدمات رایگان مشاوره ژنتیک و بینایی به افراد متقاضی از دیگر برنامه‌های بهزیستی درهفته جاری است.