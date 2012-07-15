مردم توان پرداخت افزایش هزینه های سلامت را ندارند/ پیشنهاد به دولت

دکتر عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وقتی واقع بینانه به مسائل نگاه می کنیم، می بینیم که قیمتها بالا رفته و نرخ تورم در کشور زیاد است. اما نکته مهمتر این است که نرخ تورم در حوزه سلامت همواره 10 تا 15 درصد از نرخ تورم عمومی در جامعه بالاتر است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت را برای مردم می خواهیم، تصریح کرد: مردم باید بدانند که سوبسید بخش درمان را جامعه پزشکی و کادر درمانی می دهند.

فتاحی با اشاره به پیشنهاد 25 درصدی وزارت بهداشت و 30 درصدی سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه های سال 91، افزود: متاسفانه بخش زیادی از جامعه همین افزایش 20 درصدی تعرفه های خدمات درمانی را نمی تواند پرداخت کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: برخی از آزمایشگاههای بخش خصوصی بسته شده اند چون نمی توانند با این قیمتها تجهیزات مورد نیاز خودشان را بخرند.

وی برای برون رفت از وضعیت موجود، به دولت پیشنهاد داد تا بیمه ها به وزارت بهداشت واگذار شود.

فتاحی گفت: خدمات درمانی را وزارت بهداشت می دهد اما پول در وزارتخانه دیگری است. بنابراین بهتر است که سازمانهای بیمه گر به وزارت بهداشت واگذار شوند تا پول بیمه ها نیز در محلی که خدمات ارائه می شود، هزینه شود.