فايننشال تايمز : سرنخ هاي جديد هسته اي ممكن است برنامه ايران را فاش كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، عبدالقدير خان دانشمند هسته اي پاكستان تاييد كرده است كه بيش از پانزده سال به برنامه هاي هسته اي ايران ، ليبي و كره شمالي كمك كرده است اما هنوز درك اين مسئله كه چه ملزوماتي در اختيار اين كشورها و توسط چه كسي قرار گرفت هنوز سوالهايي هستند كه پاسخي براي آنها پيدا نشده است .



دريك پيشرفت مهم درتحقيقات، دولت مالزي به كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه داده كه از"بخاري سيد ابوطاهر" كه دولت بوش اين سري لانكايي را به عنوان رئيس امورمالي شبكه قاچاق هسته اي معرفي كرده است بازجويي كنند . اين كارشناسان در ماه فوريه يك مصاحبه اي طولاني و مقدماتي با طاهر برگزار كردند . ديپلماتهاي غربي مي گويند كه نشستهاي بعدي با وي برگزار خواهد شد .



اين روزنامه آمريكايي در ادامه پيش بيني مي كند : در مصاحبه هاي طاهر كه هم اكنون در بازداشت مالزي قرار دارد، بايد اطلاعاتي ارائه شود كه گزارشهاي هسته اي كه از سوي دولت ايران به آژانس ارائه شده را به چالش بكشد يا تاييد كند .



برخي تحليلگران مي گويند نگراني در باره آنچه كه طاهر ممكن است گفته باشد مي تواند افشا گريهاي بعدي را از سوي دولتهاي ايران و پاكستان افزايش دهد .



ايران يك سند دست نوشته يك صفحه اي به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه داد كه بازتابي از پيشنهاد شبكه خان به ايران در سال 1987 بوده است .

بازجويان بيش از يك سال است كه از تماسهاي اوليه بين ايران و شبكه عبدالقديرخان خبردارند اما اهميت اين سند دراين است كه نشان مي دهد اين شبكه به ايران تهيه وسايل ساخت و تبديل مواد اورانيم را پيشنهاد كرد .



تحليلگران همچنين معتقدند اين سند موجب شده است كه پاكستان براي اولين باردرهفته جاري بطورعلني تاييد كند كه شبكه خان سانتريفوژ دراختيار ايران قرارداد و موارد ديگر مانند فناوري هسته اي را رد كند .