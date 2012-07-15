عراق؛ متحد جدید ایران برای دور زدن تحریمها

چند روزی قبل از آغاز حمله آمریکا به عراق در سال 2003 " جورج بوش" رئیس جمهور آمریکا در موسسه اینترپرایز با خوش بینی به موفقیت سیاست هایش در عراق و با این امید که بعد از حمله آمریکا به عراق این کشور سریعا تبدیل به یک متحد قوی برای آمریکا در منطقه خواهد شد به حاضرین وعده داد که حکومت جدیدی که در عراق روی کار خواهد آمد نمونه ای از یک حکومت امید بخش خواهد بود.

اما بعد از گذشت ده سال جنگ و خونریزی در عراق و هزینه صد هامیلیارد دلاری جنگ و تمامی تلاشهای دولتمردان سابق و کنونی آمریکا اوضاع در عراق آنگونه که انتظار داشتند پیش نرفت و نمی رود.

بر خلاف رویاهای دولتمردان آمریکایی، عراق که روزی بزرگترین دشمن ایران و رقیب ایران بود تبدیل به نزدیکترین متحد ایران شده است. بطوریکه امروز آمریکا نگران است عراق به ایران در دور زدن تحریم هایش علیه ایران کمک کند.

"چیس فریمن" کارشناس مسائل خاورمیانه ، نزدیکی روابط امروزی ایران و عراق را از تبعات مداخله آمریکا در عراق می داند و نزدیکی بسیار زیاد روابط ایران و دولت عراق را بسیار قابل توجه و موثر در تحولات منطقه می داند.

نئومحافظه کاران در دولت "جورج بوش" فکر می کردند که قرار است بعد از حذف صدام حسین در عراق در این کشور باقی بمانند واز این کشور به عنوان یک پایگاه نظامی برای نیروهایشان در عراق و منطقه استفاده کنند و با همین منظور مبادرت به ساخت تاسیسات نظامی زیادی در این کشور کردند وبا هزینه 5 میلیارد دلاری بزرگترین سفارتخانه خود در جهان را در این کشور دایر کردند. اما هنوز عمر دولت جورج بوش تمام نشده بود که عراقی ها بر تعیین زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق تاکید کردند و نهایتا در سال 2011 نیروهای آمریکایی مجبور به خروج از این کشور شدند.

امروزهم علی رغم مشوق های آمریکا در فروش جنگنده های اف 16 به دولت نوری مالکی و هزینه چند میلیارد دلاری وزارتخارجه آمریکا در این کشور دولت عراق برای بالا نگهداشتن قیمت نفت در بازارهای جهانی برای کمک به ایران در گذشتن از سد تحریم های آمریکا و غرب علیه ایران بیشترین همکاری را با ایران می کند؛ بطوریکه در اجلاس اخیر "اوپک" با حمایت از مواضع ایران برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی تلاش کرد و تحریم های نفتی یکجانبه با ایران را محکوم کرد.

همچنین" دن فرومکین" تحلیلگر و منتقد سیاست های دولت آمریکا معتقد است: امروز آمریکائی ها نگران کمک عراق به ایران برای دور زدن تحریم های نفتی اعمال شده علیه ایران هستند.

از دیگر نشانه های بر باد رفتن اهداف آمریکا در عراق، همراهی نکردن دولت عراق با سیاست های دولت آمریکا در قبال تحولات سوریه می باشد.

هرچند روایط ایران و عراق در طول تاریخ دارای فزار و نشیب های زیادی بوده است، اما آنچه که بعد از سالیان طولانی موجب نزدیکی دو ملت شده است قرابت فرهنگی دو ملت تاریخی می باشد.

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پیمان یزدانی