واژگونی خودرو در محور سراوان به خاش هشت کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک فقره واژگونی منجر به فوت در محور سراوان به خاش ماموران بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.

ماموران در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودرو تویوتا به رانندگی و سرنشینی هشت نفر بنا به دلایلی از جاده منحرف و واژگون شده است.

در این حادثه یک نفر به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و بقیه نیز مصدوم که جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

شهروندان مراقب کلاهبرداران تلفنی باشند

رئیس پلیس آگاهی سیستان ‌و بلوچستان از شیوه جدید کلاهبرداری در استان و لزوم هوشیاری شهروندان در این زمینه خبر داد.

سرهنگ محسن عطار اظهار داشت: مدتی است که افرادی ناشناس با استفاده از تلفن همراه ایرانسل و برقراری تماس با چند نفر از اهالی این استان و با معرفی خود به عنوان کارمند بانک، فرد خیر و ... و تحت عنوان اینکه شما برنده خوش ‌شانس بانک شدید از آنها مبالغی را کلاهبرداری می ‌کنند.

وی گفت: کلاهبرداران با بیان اینکه در قرعه کشی برنده سفر زیارتی و سیاحتی شده و یا اینکه قصد دارند برای امر خیر و ... پول واریز کنند از فرد می ‌خواهند تا به یکی از عابر بانک ‌ها مراجعه تا مبلغ برنده و یا هدیه را به حساب آنها واریز کنند.

وی با بیان اینکه کلاهبرداران با تماس با فرد مورد نظر و راهنمایی و انتخاب گزینه منوی لاتین، موجودی آنها را خالی می‌ کنند از شهروندان خواست در اینگونه موارد هوشیار باشند و به سادگی فریب این افراد را نخورند.