اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری نخستین نشست هم اندیشی هیئت های مذهبی شهر شهرکرد خبر داد.

حجت الاسلام سید محمد میربد گفت: 40 نفر از مسئولین هیئت های مذهبی شهر شهرکرد در این نشست، راهکارهای توسعه فعالیت های فرهنگی و مذهبی هیئت ها، چگونگی تأمین و جذب حمایت های مالی و شیوه اجرای برنامه های محوری و منسجم در مناسبت های مذهبی را بررسی کردند.

وی با اشاره به نقش مؤثر هیئت های مذهبی در تقویت باورهای دینی و کاهش آسیب های اجتماعی، افزود: فعال شدن هیئت ها در اجرای برنامه های اوقات فراغت و ایجاد بستر مناسب برای جذب جوانان در برنامه های مذهبی می تواند در حل مشکلات هویتی و کاهش رفتارهای نامتناسب اجتماعی ناشی از کمرنگ شدن نقش مذهب بین جوانان اثرگذار باشد.

میربد همچنین به اجرای طرح جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان اشاره و تصریح کرد: هیئت های مذهبی شهرکرد می توانند با برگزاری روزانه یک جلسه جزء خوانی و تفسیر قرآن در اجرای این طرح همکاری کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه برگزاری برنامه های منسجم و محوری در مناسبت های مذهبی نیازمند تعامل هرچه بیشتر هیئت های مذهبی است از برنامه ریزی برای اجتماع بزرگ هیئت های مذهبی شهر شهرکرد در مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی افزود: برگزاری تجمع مذهبی با مشارکت حداکثری هیئت های و تشکل های دینی علاوه بر ایجاد زمینه حضور تمامی اقشار در برنامه های مناسبتی، کاهش آسیب های عزاداری را هم به دنبال دارد.

بهره مندی 2500 نفر از برنامه های طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

دو هزار و 500 جوان در چهارمحال و بختیاری زیرپوشش برنامه های طرح غنی سازی اوقات فراغت تبلیغات اسلامی این استان قرار گرفتند.

رئیس اداره فرهنگی سازمان تبلیغات چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت این نهاد با تشکیل 120 هسته فرهنگی جوان از دهم تیر در مناطق شهری این استان آغاز شده است.

حجت الاسلام سید عبدالحمید صفوی افزود: برای تشکیل این تعداد هسته فرهنگی جوان در چهارمحال و بختیاری، 60 مبلغ متخصص از دفتر تبلیغات اسلامی قم به استان اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه فعالیت هسته های فرهنگی جوان تا دهم شهریور ادامه دارد، یادآور شد: به طور متوسط در هر هسته فرهنگی 20 جوان و نوجوان 14 تا 30 سال عضویت دارند.

صفوی تصریح کرد: برپایی دوره های آموزشی احکام، آشنایی با فرق و مذاهب، نحله های انحرافی، پیشگیری از اعتیاد، برگزاری نمایشگاه کتاب، مسابقات فرهنگی با موضوع نماز و حجاب و عفاف، تشکیل کارگاه های دین پ‍ژوهی، تهیه نشریه و طراحی وبلاگ های دینی از جمله فعالیت های درنظرگرفته شده برای اجرا در هسته های فرهنگی جوان است.

صفوی، استفاده بهینه از اوقات فراغت برای تقویت بنیه های اعتقادی جوانان، شناسایی افراد مستعد در حوزه های مختلف فرهنگی، ایجاد شبکه های اجتماعی فعال و تلاش در راستای رفع و کاهش آسیب های اجتماعی را از اهداف تشکیل هسته های فرهنگی جوان برشمرد.

رشد 49 درصدی داوطلبان چهارمحالی در آزمون ارزیابی دارالقرآن الکریم

تعداد حفاظ قرآنی چهارمحال و بختیاری در هفتمین آزمون "ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم" در مقایسه با دوره قبل 49 درصد افزایش یافت.

مسئول دارالقرآن الکریم استان چهارمحال و بختیاری گفت: هم زمان با سراسر کشور، آزمون مرحله نخست هفتمین دوره طرح "ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم" دیروز با حضور 121 نفر از حفاظ قرآنی در شهرکرد برگزار شد.

علی اسماعیلی افزود: در ششمین دوره این آزمون، 56 نفر از حفاظ قرآنی چهارمحال و بختیاری حضور داشتند که این تعداد شرکت کننده در مقایسه با هفتمین دوره با رشد 49 درصدی روبه رو شده است.

وی تصریح کرد: آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم در چهار بخش حفظ 20، 10، پنج و 30 جزء قرآن کریم برگزار شد که حفظ 10 جزء با 49 نفر شرکت کننده بیشترین آمار شرکت کنندگان را در میان بخش های این آزمون در چهارمحال و بختیاری به خود اختصاص داد.

برگزاری نشست هم اندیشی مبلغین ویژه اوقات فراغت شهرستان کیار

نشست هم اندیشی مبلغین ویژه طرح اوقات فراغت شهرستان کیار برگزار شد.

سرپرست تبلیغات اسلامی کیار در این نشست که با حضور 12 نفر از روحانیون اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم و طرح هجرت برگزار شد، گفت: هجمه های فرهنگی دشمنان بسیار سنگین و درعین حال پیچیده وهمه جانبه است.

حجت الاسلام حسن بت شکن با اشاره به مسئولیت خطیر روحانیون در مقابله با این هجمه ها، افزود: تمامی روحانیون و مبلغین دینی باید با سلاح تقوا، علم، عمل مخلصانه و استفاده از روش های نوین ارتباطی و تبلیغی، از جوانان را در برابر دشمنان اسلام محفاظت کنند.

وی به تشکیل 12 هسته فرهنگی جوان در مناطق شهری شهرستان کیار اشاره و تصریح کرد: هم اکنون 9 مبلغ و سه مبلغه در این تعداد هسته فرهنگی فعالیت می کنند.

بت شکن، برپایی دوره های آموزشی احکام، آشنایی با فرق و مذاهب، نحله های انحرافی، پیشگیری از اعتیاد، برگزاری نمایشگاه کتاب، مسابقات فرهنگی با موضوع نماز و حجاب و عفاف، تشکیل کارگاه های دین پ‍ژوهی، تهیه نشریه و طراحی وبلاگ های دینی از جمله فعالیت های درنظرگرفته شده برای اجرا در هسته های فرهنگی جوان بیان کرد و از مبلغین حاضر در نشست خواست برای اجرای کامل این برنامه ها تلاش کنند.

حجاب برای جلوگیری از ترویج فساد وحفظ بنیان خانواده است

سرپرست تبلیغات اسلامی کیار در جمع زنان شاغل در شبکه بهداشت، گفت: فلسفه حجاب برای جلوگیری از ترویج فساد وحفظ بنیان خانواده است.

حجت الاسلام حسن بت شکن گفت: بنابر نظرعلمای دین جعل احکام خداوند تابع مفاسد ومصالح است.

وی تصریح کرد: دستوات الهی برای انجام واجبات بخاطر وجود مصلحت برای فرد وجامعه است واگر شارع مقدس چیزی را حرام کرده بخاطر وجود مفسده برای فرد وجامعه است.

بت شکن افزود: از جمله واجبات الهی مسئله حجاب است و قرآن کریم به زنان پیامبر و دیگرزنان جامعه اسلامی دستورمی دهد تبرج جاهلیت نداشته باشندیعنی مانند زمان جاهلیت زیبائی‌ها وتزئینات خود را در اجتماعت ظاهر نکنند.