احداث 38 پست هوایی توزیع برق طی سال جاری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی نژاد شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با بیان اینکه پست های برق استان سمنان با اعتبار شش میلیارد و 460 میلیون ریال نصب و به بهره برداری شده است، افزود: شرکت توزیع برق استان سمنان، 38 دستگاه پست هوایی توزیع برق را در سالجاری احداث کرده است.

وی اظهار داشت: 14 هزار متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف زمینی و هوایی نیز برای خدمت دهی مناسب به مشترکین استان نصب شده است.

حسینی نژاد عنوان داشت: 26 دستگاه پست هوایی توزیع برق نیز بهینه سازی و 13 کیلومتر شبکه برق در استان سمنان هم اصلاح شده است.

طرح اصلاح و بهینه سازی یک هزار و 142 چراغ معابر استان سمنان



معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان همچنین از طرح اصلاح و بهینه سازی یک هزار و 142 چراغ معابر در این استان خبر داد و گفت: 556 چراغ جدید در سامانه روشنایی معابر برقرار شده است.

وی با اشاره به جذب قریب هفت هزار مشترک جدید در سال 91، افزود: مجموع سرمایه گذاری اقدامات مورد انجام شده در این استان 12 میلیارد و 100 میلیون ریال است.

اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق منطقه خطیر کوه

حسینی نژاد عنوان داشت: تاسیسات و شبکه های توزیع برق منطقه خطیر کوه شامل روستاهای لرد، کمرود، پاقلعه و خطیر کوه اصلاح و بهینه سازی می شود.

وی یادآور شد: این طرح در قالب مانور خدمت متعالی به استعداد 150 نفر نیروی عملیاتی و پشتیبانی اجرا و در کمترین زمان، بیشترین بهره وری حاصل می شود.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان در پایان اهداف این مانور را اصلاح شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف، بهسازی وضعیت روشنایی معابر و احداث پایه های جدید معابر برشمرد.