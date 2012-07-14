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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۴

وزارت خارجه اعلام کرد:

تایلند و فلسطین روابط دیپلماتیک برقرار می کنند

تایلند و فلسطین روابط دیپلماتیک برقرار می کنند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: بر اساس اعلام وزارت امور خارجه تایلند از ابتدای ماه آگوست سال جاری میلادی روابط دیپلماتیک این کشور با فلسطین آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری برونئو پست، این توافق در دیدار بین "جولاپونگ نانریچای" معاون وزیر امور خارجه تایلند و "ریاض مالکی" وزیر امور خارجه فلسطین حاصل شده و طی این توافق دو کشور روابط دیپلماتیک خود را تا سطح سفیر ارتقا خواهند داد.

معاون وزیر امور خارجه تایلند در این دیدار با اعلام پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین بر حمایت کشورش از مذاکرات صلح تاکید کرد.

وزیر امور خارجه فلسطین نیز از آمادگی کشورش برای حضور فعال در فرایند مذاکرات صلح خبر داد و گفت: مذاکرات با حضور تمام طرفهای درگیر تنها راه حل برای حل مشکلات خواهد بود.

بر اساس این گزارش، در ابتدای روابط دیپلماتیک دو کشور، سفارت تایلند در اردن و سفارت فلسطین در مالزی حافظ منافع دو کشور خواهند بود.

در دیدار مقامات وزارت امور خارجه دو کشور در خصوص توسعه همکاری های فنی در حوزه شیلات و ساخت و ساز بحث و توافقاتی حاصل شد.

تایلند از ماه نوامبر سال گذشته میلادی کشور فلسطین را به رسمیت شناخته است. 
 

کد مطلب 1649984

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