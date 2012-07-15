اجرای طرح جدید امنیت اخلاقی در گلستان

سرهنگ پاسدار عسگر ساوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح آسیب زدایی از چهره جامعه و نظام اسلامی است چرا که به عنوان نمادی از حاکمیت اسلامی وضعیت رفتاری و پوشش کمتر از 5 درصد افراد جامعه زیبنده این جامعه نیست.

وی افزود: هدف دوم فراهم سازی شرایط ، ترغیب و تشویق آحاد جامعه با تمهیدات پیش بینی شده به صورت نظام مند ، هدفدار و برنامه ریزی شده در قالب طرحی جدید از سوی نیروی انتظامی است برای امنیت اخلاقی و بهبود وضع جامعه با مشارکت آگاهانه و داوطلبانه مردم و تکاندن گرد مظلومیت از چهره امر به معروف و نهی از منکر است.

ساوری ضمن گرامیداشت هفتادمین سالگرد شهدای مظلوم مقابله با کشف حجاب رضا خانی در مسجد گوهرشاد ادامه داد: این طرح با شیوه ای جدید اجرا می شود و مجریان ان آحاد مردم به خصوص دلسوزان و آگاهان خواهند بود لذا در حال تهیه تمهیدات لازم برای اجرای این طرح در آینده ای نزدیک در جامعه و به خصوص در شهر گرگان هستیم.

وی گفت: با اجرای این طرح پلیس به جای برخورد قهری با هنجار شکنان جامعه ، این بار به عنوان حامی و پشتیبان بستر های لازم برای ورود افراد دلسوز و خیرخواه را آماده می کند تا این افراد با روشهای مناسب همراه با آگاهی بخشی با لحنی نرم و محبت آمیز و دلسوزانه امکان بهبود وضعیت ظاهری با تذکر و ارشاد را فراهم آورند.

ساوری در ادامه گفت: از این تذکر ها چتر حمایتی و امنیتی برای آمران به معروف و ناهیان از منکر فراهم خواهد شد که این خود یک مرحله از مراحل اجرای این طرح با روش جدید است.

وی یادآور شد: این طرح در قالب تیم ها و اکیپ های ارشادی به صورت همزمان در خیابان های شهر اجرا می شود و این تیم ها اقدام همزمان خواهند داشت، و همچنین این طرح به صورت همزمان با برنامه ریزی های پیش بینی شده در همه اماکن و محیط های تفرج گاهی و تفریحی در سطح استان اجرا خواهد شد و مهمترین ویژگی آن استمرار در طول سال است.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی گلستان تصریح کرد: در اجرای این طرح به جای برخوردهای قهری و انتظامی و قضایی به سبب نا آگاهی افراد جامعه اکثر برنامه ریزی ها جنبه ارشادی خواهند داشت که خود شامل مراحلی است که تذکر میدانی و ارجاع به واحدهای انتظامی و دیدن آموزشهای لازم از جمله این مراحل است.

وی افزود: این افراد در صورت تکرار این عمل به مرحله بعد که لازم التعلیم اجتماعی – اسلامی است هدایت شده تا در این مرحله ضمن برخورداری از آموزشهای اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی از پیامدهای سوء آن به لحاظ اجتماعی و فردی آگاهی یابند.

ساوری در ادامه گفت: هر چه به مراحل بدتر از نظر پوشش و رفتار افراد برسیم از کثرت آنان کاسته شده، با معدود افرادی که دارای اهداف پلید و از سر آگاهی و دشمنی و تحت عناوین خاص و برای رسیدن به هدف های مورد نظرشان دست به رفتارهای هنجار شکنانه می زنند و به ندرت شاهد حضور انان هستیم مواجه می شویم.

وی تاکید کرد: با این بازیگران عرصه میدانی و بازیگران پشت صحنه بدون اغماض برخورد خواهد شد تا به این طریق ضمن خشکاندن ریشه های مفاسد اجتماعی و اخلاقی درس عبرتی نیز برای افراد همفکر آنان باشد.