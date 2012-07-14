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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۰

دیدار کلینتون با تین سین؛

آغاز فعالیت شرکت های آمریکایی در میانمار / سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز

آغاز فعالیت شرکت های آمریکایی در میانمار / سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با رییس جمهوری میانمار از عزم ایالات متحده برای توسعه فعالیت شرکتهای آمریکایی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، هیلاری کلینتون در دیدار با تین سین، گفت: اعزام گروهی از نمایندگان شرکت های بزرگ آمریکایی برای ارزیابی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری به ویژه در صنعت نفت و گاز در میانمار نشان دهنده عزم آمریکا برای کمک به توسعه اقتصادی این کشور است.

تین سین نیز در این دیدار گفت: میانمار برهه ای بحرانی و تاریخی را پشت سر می گذارد و برای گذر از حکومت نظامیان به دموکراسی نیازمند حمایت کشورهای دیگر است.

وزیر امور خارجه آمریکا که در حاشیه نشست اقتصادی مشترک با مقامات کشورهای آ سه آن در ویتنام به رییس جمهوری میانمار دیدار کرد، به همراه نمایندگان بیش از 200 شرکت بزرگ آمریکایی در این نشست شرکت کرده است.
 

کد مطلب 1649989

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