آغاز فعالیت شرکت های آمریکایی در میانمار / سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، هیلاری کلینتون در دیدار با تین سین، گفت: اعزام گروهی از نمایندگان شرکت های بزرگ آمریکایی برای ارزیابی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری به ویژه در صنعت نفت و گاز در میانمار نشان دهنده عزم آمریکا برای کمک به توسعه اقتصادی این کشور است.

تین سین نیز در این دیدار گفت: میانمار برهه ای بحرانی و تاریخی را پشت سر می گذارد و برای گذر از حکومت نظامیان به دموکراسی نیازمند حمایت کشورهای دیگر است.

وزیر امور خارجه آمریکا که در حاشیه نشست اقتصادی مشترک با مقامات کشورهای آ سه آن در ویتنام به رییس جمهوری میانمار دیدار کرد، به همراه نمایندگان بیش از 200 شرکت بزرگ آمریکایی در این نشست شرکت کرده است.

