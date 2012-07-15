651 مبلغ به نقاط مختلف استان سمنان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی عصر روز یکشنبه در نشست برنامه ریزی اعزام مبلغ ویژه ماه مبارک رمضان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود با اشاره به اعزام 651 مبلغ به نقاط مختلف استان، اظهار داشت: از این تعداد 349 نفر مبلغ بومی و 221 نفر مبلغه هستند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین افزود: 41 نفر اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم، 23 نفر هجرت و 17 نفر از اداره کل اوقاف این استان هستند.

وی تصریح کرد: بیان معارف اسلامی، تفسیر قرآن، فضیلت و مزیت روزه داری برای زندگی و سلامتی بدن، اقامه نماز جماعت و برگزاری مراسم شب های قدر از وظایف مبلغان در ایام ماه مبارک رمضان است.

مصائبی اظهار داشت: ماه مبارک رمضان بهترین بستر و ظرفیت جهت تبلیغ معارف دینی بوده و مبلغان باید از ظرفیت های این ماه به خوبی جهت ترویج اسلام ناب محمدی استفاده کنند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: همچنین این ماه فرصت مناسبی جهت بسط و گسترش فرهنگ مهدویت است و می توان گفت یکی از فعالیت هایی که می تواند در چارچوب فعالیت های اصلی مبلغان در ماه مبارک رمضان قرار بگیرد، بیان معارف مهدویت می باشد.

مصائبی در پایان ضمن تاکید بر اینکه بر عملکرد روحانیون اعزامی نظارت کامل می شود، خاطر نشان کرد: مبلغان اعزامی باید در استفاده از ظرفیت های مراکز فرهنگی، آموزشی محل خدمت خود توجه لازم داشته و مردم را به فراگیری قرآن و برگزاری کلاس های مختلف قرآنی تشویق و ترغیب کنند.