اعلام نتایج نهایی دستیاری پزشکی در 15مرداد/ آغاز دوره از اول شهریور

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی با حضور حدود 15 هزار داوطلب پنجشنبه 31 فروردین 91 در 18 شهر برگزار شد و نتایج نهایی آن 15 مرداد اعلام می شود.

وی افزود: ظرفیت پذیرش در این دوره 2 هزار و 500 نفر است که ظرفیت تعیین شده برای سهمیه های مازاد هم به صورت قانونی تعریف شده است.

ضیایی خاطرنشان کرد: شروع دوره برای دستیاران پذیرفته شده در این آزمون از اول شهریورماه 91 است و تنها افرادی که در زمان شرکت در آزمون با استفاده از شرایط و ضوابط لازم دانشجو بوده اند، دوره آموزش خود را از اول مهرماه 91 آغاز می کنند.

به گزارش مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی با حضور حدود 15 هزار داوطلب در روز پنجشنبه 31 فروردین ماه 91 در 18 شهر برگزار شد. از این تعداد 7 هزار و 927 نفر از داوطلبان را مردان و 6 هزار و 880 نفر از داوطلبان را زنان تشکیل دادند.