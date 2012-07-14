خبرتیراندازی به هواپیمای مسافربری تایلند دروغ است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست، "سوکومپول سوواناتات" افزود: پس از بررسی های انجام شده پس از اخبار رسانه ها مبنی بر تیراندازی به هواپیمای تایلندی مشخص شده است که تیراندازی از سوی نظامیان کامبوجی انجام نگرفته است.

نخست وزیر تایلند نیز اخبار منتشره در خصوص تیراندازی به هواپیمای تایلندی را رد کرد و گفت: شرکت هواپیمایی تایلند نیز وقوع این حادثه را تکذیب کرده است.

تکذیب این خبر در حالی انجام می شود که پیش از این یکی از فرماندهای ارتش کامبوج با اذعان به اشتباه نیروهای نظامی کامبوجی در شناخت نوع هواپیما، تیراندازی نظامیان را تایید کرده بود.

روز گذشته رسانه ها خبر تیراندازی نظامیان کامبوج به سوی یک هواپیمای مسافربری تایلندی در مرزهای مورد چالش با این کشور را با تصور اینکه یک هواپیمایی جاسوسی است، منتشر کردند.

