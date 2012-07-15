استان سمنان در تنظیم بازار رتبه برتر کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از کسب رتبه برتری این سازمان در تنظیم بازار خبرداد.

رسول منصوری گفت: با توجه به عملکرد موفق استان سمنان در مدیریت و تنظیم بازار گوشت مرغ و کنترل بازار این کالا رتبه برتر کشوری را کسب کرد.

وی با بیان اینکه از اول تیرماه قیمت مرغ در استان چهار هزار و 700 تومان تعیین و به اجرا درآمد گفت: این موضوع موجب شد که یکی از دو استان برتر در سطح کشور به عنوان شناخته و مورد تقدیر قرار گیرند.

وی با تقدیراز همکاران تنظیم بازار و بازرسی و نظارت در استان سمنان گفت: برنامه ریزی های صحیح و موثر جهت تنظیم بازار این کالا و سایر اقلام اساسی در ایام ماه مبارک رمضان نیز ادامه دارد.

چاپ مقاله معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان سمنان در اولین همایش ملی بیابان

مقاله حسن رهائی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان سمنان با عنوان تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری با استفاده از مدلSWOT (با تأکید بر پارک ملی کویر) در اولین همایش ملی بیابان (علوم ،فنون و توسعه پایدار) پذیرش و ارائه و چاپ شد.

این مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد رهایی می باشد که به شناخت زمینه های توسعه گردشگری در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی پرداخته است.

رهایی در این مقاله به ارائه راهکارهایی برای رفع ضعف ها و تهدیدات و بهره برداری از قابلیتها و فرصتهای گردشگری پارک ملی کویر می پردازد.

همایش ملی بیابان توسط مرکز تحقیقات بین المللی بیابان با هدف شناخت بیابان، منابع، توانمندی ها و محدویت های آن و چگونگی بهره برداری متعارف از منابع و هم زیستی با آن در راستای توسعه ی پایدار و مدیریت جامع و ارائه راه حل های کاهش مخاطرات و جلوگیری از گسترش بیابان زایی در دانشگاه تهران برگزارشد.

بیش از یک هزار بسته نرم افزاری راهنمای معلم در استان سمنان توزیع شد

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از توزیع بیش از یک هزار بسته نرم افزاری راهنمای معلم در این استان خبر داد.

حسین نداف با بیان اینکه این بسته های آموزشی که در دو پایه دوم وششم ابتدایی در سطح استان برای اولین بار توزیع شده است گفت: این مجموعه با همکاری گروه آموزش ابتدایی در تیر ماه جاری توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه این بسته نرم افزاری به تمامی مدارس ابتدایی شهرستان ومناطق استان شامل تک پایه ،چند پایه ،غیرانتفاعی، شاهد، استثنایی، گروه های آموزشی ارسال شده است اظهار داشت:در محتوای بسته نرم افزاری راهنمای معلم، برنامه درسی ملی برای معلمان پایه های دوم و ششم ابتدایی تشریح شده است.

تقدیراز دانش آموزان استان سمنان در جشنواره جابربن حیان

پردیس قاسمیان در پروژه مولکول های شگفت انگیز از شهرستان سمنان و منا نوروزی به عنوان سرگروه و نماینده در پروژه طلای کثیف از شهرستان شاهرود در این جشنواره مورد تقدیر قرارگرفتند.

مرحله کشوری جشنواره جابربن حیان با شرکت دانش آموزان برگزیده استانی در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

آمادگی آموزش و پرورش سمنان از لحاظ سامان دهی نیروی انسانی و فضا در سال تحصیلی جدید

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان از مهیا بودن این سازمان از نظر ساماندهی نیروی انسانی و فضاهای آموزشی در سال تحصیلی جدید خبر داد.

محمدبنائیان سفید با بیان اینکه سازمان آموزش وپرورش در سال جدید از نظرساماندهی نیروی انسانی آمادگی لازم را دارد گفت: همچنین فضاهای آموزشی مورد نیاز در این سال تحصیلی فراهم است.

وی با اشاره به نظام آموزشی جدید 3-3-6 گفت: همه معلمان مکلفند تا در جهت اجرایی شدن این سند گام بردارند.

دومین همایش فرهنگ حجاب و عفاف جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد



مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در دومین همایش فرهنگ حجاب و عفاف جهاد کشاورزی استان، با اشاره به اهمیت حجاب گفت: حجاب یا پوشش یکی از احکام اسلامی است که برای پوشش مردان و زنان وضع شده‌ است.



حجت الاسلام حسین سعیدیان افزود: لزوم پوشیدگی زن در مقابل مرد، یکی از مسایل مهم اسلامی است که قرآن کریم نیز به آن اشاره کرده است.



در پایان این مراسم به تعداد پنج نفر از خواهران محجبه به عنوان اسوه های حجاب برتر سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، تندیس حجاب و عفاف و هدایایی تقدیم شد.