به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی اظهار داشت: در این نشست موارد واگذاری 151 مورد مسکن مهر درشهرستان های آزادشهر، علی آباد، بندرترکمن، مینودشت، آق قلا، گنبد و گرگان به مددجویان تحت حمایت بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: پراکنش مددجویان در مجتمع های احداثی، تعیین جانمائی توسط مددجویان کمیته امداد قبل از واگذاری به مردم، تخفیف حداکثری و ... از موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

رحمانی تصریح کرد: همچنین اخذ اعتبار برای خرید 350 واحد مسکونی از محل اعتبارات سفر سوم رئیس جمهوری، پیگیری معافیت انشعابات آب، برق و گاز مددجویان، معرفی دیگر مددجویان متقاضی مسکن، اولویت واگذاری واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا و آماده بهره برداری به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح و برای اجرای آن راهکار مناسب از سوی مسئولان اتخاذ شد.

کمک 100 میلیون ریالی یک موسسه خیریه به ایتام گلستان

معاون سلامت و حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: در یکسال گذشته 100 میلیون ریال توسط موسسه خیریه بنیاد رشد به ایتام استان گلستان کمک صورت گرفته است.



ربیع اله وفایی اظهار داشت:‌ موسسه فرهنگی خیریه بنیاد رشد از سال 1386 در راستای کمک به نیازمندان و محرومان با کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان همکاری دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته درخصوص مسائل عمرانی خانواده های محروم مراوه تپه توسط این موسسه محقق شده است اذعان کرد:‌ این موسسه حامی یابی برای ایتام، توزیع سبدکالا، لوازم بهداشتی‌ برنامه های جهادی و حضور در کارهای عمرانی در نقاط محروم و کمک به نیازمندان را در اولویت های برنامه های خود قرار داده است.



کمک 140 میلیون ریالی یک حامی به ایتام



رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر خان ببین گفت:‌ یک حامی برای کمک به ایتام این نهاد در سه ماه گذشته بیش از 140 میلیون ریال به حساب آنها واریز کرده است.

کاظم علی میر عرب رضی اظهار داشت: این حامی از سال گذشته سرپرستی ایتام این نهاد را برعهده گرفته و هم اکنون 79 یتیم این شهر از حمایت های ایشان برخوردار می شوند.

وی با اشاره به اینکه 28 یتیم تحت حمایت این حامی دانشجو هستند خاطرنشان کرد:‌ این فرد خیر 2 میلیون ریال برای کمک هزینه هر دانشجو را در هر ترم تحصیلی پرداخت می کند و برای دیگر ایتام تحت پوشش خود در این سه ماه یک میلیون و 500 هزار ریال به حساب آنها واریز کرده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر خان ببین با بیان اینکه 469 یتم تحت حمایت این نهاد قرار دارند ابراز داشت:‌ این ایتام 567 حامی دارند که در سه ماه گذشته 250 میلیون ریال به حساب ایتام تحت سرپرستی خود واریز کرده اند.



حجاب پرچم شرف و آزادی است



معاون اجتماعی نیروی انتظامی در جمع مددجویان کمیته امداد شهرستان گرگان (منطقه یک) گفت: حجاب پرچم مقدس شرافت و آزادی است.



سرهنگ عسگر ساوری در این نشست با اشاره به تشریح قوانین در خصوص عفاف و حجاب اظهار داشت: حجاب دربردارنده استحکام بنیاد خانواده است و برای فرد و جامعه اثرات و فواید بسیاری دارد.

سرهنگ ساور حجاب عفیفانه را پرچم مقدس شرف و آزادی دانست و گفت:‌ زن مسلمان با حجاب به آراستگی و زیبایی ارزشمندی مزین می شود که تضمین کننده روح و روان سالم برای او خواهد بود.

وی با تاکید براینکه حجاب برای زنان مصونیت است نه محدویت افزود: این مقوله زن مسلمان را از هرگونه اختلالات روانی درجامعه مصون نگه خواهد داشت و موجبات امنیت و آسایش خانواده و جامعه را فراهم می سازد.



پرورش شتر مرغ توسط یک مددجوی کمیته امداد گلستان



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مراوه تپه گفت: یک مددجوی کمیته امداد مراوه تپه با استفاده از وام خوداشتغالی این نهاد توانست طرح پرورش شتر مرغ را در این شهرستان اجرا کند .

گل محمد حاجی حسینی اظهار داشت:‌ فرزند یکی از مددجویان تحت حمایت این شهرستان با استفاده از تسهیلات 100 میلیون ریالی اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) مراوه تپه توانست طرح پروش شتر مرغ را در منطقه محروم مراوه تپه با موفقیت اجرا کند.

وی افزود: این فرد که اهل روستای چناران این شهرستان است با خرید 10 قطعه مولد شتر مرغ این کار را شروع کرده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مراوه تپه با بیان اینکه این فرد از محل تسهیلات پرداختی یک دستگاه جوجه کشی 120 قطعه ای و دیگر متعلقات لازم برای جوجه کشی و پرورش شتر مرغ را خریداری کرده است ابراز داشت: از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری جوجه کشی انجام و هر جوجه چند روزه به قیمت یک میلیون و 200 هزار ریال الی یک میلیون و 350 هزار ریال در محل اجرای طرح به فروش می رسد.

حاجی حسینی یادآور شد: تاکنون بیش از 50 قطعه جوجه به فروش رسیده است و بنا به گفته مجری امید است امسال (سال اول بهره برداری ) بیش از 100 قطعه جوجه تولید و به فروش برسد.