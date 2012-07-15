طرح نظارتی ویژه ماه رمضان در استان زنجان اجرا می شود

حمید صدری در گفتگوبا خبرنگار مهر، افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای انواع مواد غذایی به ویژه اقلام لبنی، پروتئینی، میوه و سبزیها، روغن، برنج، خرما و شیرینی های مخصوص این ماه، این طرح به منظور پیشگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمت کالاها و خدمات اجرا می شود.

وی اظهار داشت : پایش مستمر بازار، توجه ویژه به موضوع تامین و توزیع به موقع کالا و خدمات پر تقاضای این ایام، تشدید نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی و تسریع در رسیدگی به تخلفات و شکایات مردمی با بسیج همه امکانات و نیروها و بازرسین مجمع امور صنفی از جمله برنامه های این طرح نظارتی است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت زنجان ، بااشاره به آغاز اجرا این طرح زمان پایان اجرای آن را 25 مرداد ماه ذکرکرد و اظهار داشت: کالا ها و خدمات اولویت دار در اجرای این طرح علاوه بر کالاهای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها شامل مواد پروتئینی، خرما ، شیرینی، نان لبنیات ، برنج ، روغن ، شکر ، زولبیا بامیه و سبزی ها و میوه می باشد.

صدری تاکید کرد : این طرح با هماهنگی دستگاههای مسئول همچون استانداری ، نیروی انتظامی ، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای ذیربط اجرا می شود.

وی ، به استفاده از پتانسیل ناظران افتخاری جهت همکاری در اجرای این طرح اشاره و خاطر نشان کرد : ستاد خبری 124 سازمان نیز در طول اجرای این طرح آماده دریافت شکایات و گزارش های مردمی می باشد.



