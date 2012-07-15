  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۷:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

شرط معدل برای پرداخت تسهیلات ارزی به دانشجویان علوم پزشکی

شرط معدل برای پرداخت تسهیلات ارزی به دانشجویان علوم پزشکی

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تسهیلات ارزی که برای دانشجویان علوم پزشکی درنظر گرفته می شود، از وجود شرط معدل و نمره برای پرداخت این گونه تسهیلات خبر داد.

دکتر محمود قاضی خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان تسهیلات ارزی بستگی به کشور مقصد دارد که البته این تسهیلات با شهریه دانشجویان که پرداخت می شود، تفاوت دارد.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: ما در وزارت بهداشت و هم همکاران ما در وزارت علوم می دانیم که کشورهای مختلف از نظر هزینه و شهریه با هم تفاوت دارند و این موضوع را در بورسیه های دانشجویی در نظر می گیریم.

وی با اشاره به شرایط ارائه تسهیلات ارزی برای گروه علوم پزشکی گفت: دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که در دانشگاههای کشورهای مشترک المنافع و بلوک شرق تحصیل می کنند باید دارای جمع معدل دیپلم و پیش دانشگاهی بالای 17 و همچنین نمرات بالاتر از 14 باشند تا بتوانند تسهیلات ارزی دریافت کنند.

قاضی خوانساری گفت: گروه پزشکی با جان مردم در ارتباط است بنابراین معدل در گروه علوم پزشکی با معدل در رشته های مرتبط با وزارت علوم متفاوت است و از همین رو در اعطای تسهیلات آن را دخالت می دهیم.

وی تاکید کرد: تمامی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور برای دریافت تسهیلات ارزی باید در سامانه کامپیوتری، پرونده دانشجویی تشکیل دهند و از این پس ثبت نام و نوبت دهی در سامانه انجام می گیرد و به هیچ یک از درخواست ها خارج از این سیستم پاسخ داده نمی شود.

کد مطلب 1650006

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