شرط معدل برای پرداخت تسهیلات ارزی به دانشجویان علوم پزشکی

دکتر محمود قاضی خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان تسهیلات ارزی بستگی به کشور مقصد دارد که البته این تسهیلات با شهریه دانشجویان که پرداخت می شود، تفاوت دارد.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: ما در وزارت بهداشت و هم همکاران ما در وزارت علوم می دانیم که کشورهای مختلف از نظر هزینه و شهریه با هم تفاوت دارند و این موضوع را در بورسیه های دانشجویی در نظر می گیریم.

وی با اشاره به شرایط ارائه تسهیلات ارزی برای گروه علوم پزشکی گفت: دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که در دانشگاههای کشورهای مشترک المنافع و بلوک شرق تحصیل می کنند باید دارای جمع معدل دیپلم و پیش دانشگاهی بالای 17 و همچنین نمرات بالاتر از 14 باشند تا بتوانند تسهیلات ارزی دریافت کنند.

قاضی خوانساری گفت: گروه پزشکی با جان مردم در ارتباط است بنابراین معدل در گروه علوم پزشکی با معدل در رشته های مرتبط با وزارت علوم متفاوت است و از همین رو در اعطای تسهیلات آن را دخالت می دهیم.

وی تاکید کرد: تمامی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور برای دریافت تسهیلات ارزی باید در سامانه کامپیوتری، پرونده دانشجویی تشکیل دهند و از این پس ثبت نام و نوبت دهی در سامانه انجام می گیرد و به هیچ یک از درخواست ها خارج از این سیستم پاسخ داده نمی شود.