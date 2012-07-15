به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های راه سازی استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در سال 91، مرکز مدیریت راه ها در 16 استان کشور راه اندازی می شود، افزود: تاکنون در 14 استان کشور از جمله سمنان این مرکز ایجاد شده و در سال 91 تعداد این استان ها به 25 استان افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: هشت هزار میلیارد ریال اعتبار برای ایمن سازی و بهسازی راه های کشور در سالجاری از محل اعتبارات استانی و ملی اختصاص یافته است.

به گفته افندی زاده، وجود 30 هزار کیلومتر راه شریانی و اصلی و 50 هزار کیلومتر راه روستایی و جابجایی بیش از 90 درصد کالا و مسافر از طریق جاده ها موجب اهمیت روکش آسفالت و بهسازی راه های کشور می شود.

وی با بیان اینکه تعداد جابجایی و سفر نسبت به مدت مشابه پارسال شش درصد رشد دارد، گفت: در مرحله نخست سفرهای تابستانی امسال بیش از 95 میلیون جابجایی در بخش عمومی و خصوصی در سطح کشور انجام شده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور افزود: نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی امسال در دو هزار و 500 کیلومتر از راه های کشور اجرا می شود.

وی همچنین اظهار داشت: راه اندازی 80 مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی از دیگر برنامه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با مشارکت بخش خصوصی است.

افندی زاده، به ارتقای 33 درصدی ترانزیت کالا در سال جاری از ایران اشاره کرد و گفت: در سه ماهه اول امسال ترانزیت کالا از ایران رشد خوبی داشته و با توسعه و تقویت پایانه های مرزی و ایجاد امکانات در صدد توسعه بیشتر ترانزیت کالا از ایران هستیم.

وی افزود: امسال 600 میلیارد ریال به توسعه ناوگان راهداری اختصاص یافته است که توسعه ناوگان راهداری نشان از اهداف پراهمیت در سازمان راهداری و حمل و نقل کالا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله نخست سفرهای تابستانی، 40 میلیون و 500 هزار مورد سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شده است.