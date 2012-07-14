کاراته کاهای علی آبادی هفت مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات کاراته قهرمانی کشور، ورزشکاران علی آبادی چهار نشان طلا، یک نقره و دو برنز کسب کردند.

کاراته کاران علی آبادی در این مسابقات موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.

راهیابی دو گلستانی به تیم ملی کونگ فو کشور

دو ورزشکار گلستانی از شهرهای علی آبادکتول و مینودشت به تیم ملی کونگ فو راه یافتند.

جواد علیمردانی از علی آبادکتول و علی مصطفی لو از مینودشت دو ورزشکار راه یافته به تیم ملی کونگ فو را تشکیل می دهند.

علی آبادکتول در شرق مرکز گلستان واقع شده و استعدادهای زیادی در رشته های مختلف ورزشی دارد.