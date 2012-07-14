به گزارش خبرنگار مهر، علی ماکنعلی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره مسابقات فوتسال دانش آموزان پسر با نیازهای ویژه ذهنی کشور با اشاره به اینکه بیش از 350 نفر از بازیکنان در قالب 28 تیم در این مسابقات به رقابت می پردازند، اظهار داشت: این مسابقات طی 6 روز در دونوبت صبح و عصردر خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه آموزش پرورش کشور در مسیر جدید و مبارکی قرار دارد، یادآور شد: تحول بنیادی در آموزش و پرورش یک حرکت ارزشمند است که در آن مولفه های ساختاری و محتوایی مورد تحول و تغییر قرار می گیرند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه مقوله ورزش و تربیت بدنی نیز از این امر مغفول نمانده است، افزود: در ساختار تشکیلاتی وزارتخانه معاونت ورزش و تربیت بدنی پیش بینی شده است.

ماکنعلی تصریح کرد: در استخدامی های جدید آموزش و پرورش توجه ویژه ای به جذب معلم ورزش شده است.

ماکنعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات فوتسال دانش آموزان پسر با نیازهای ویژه ذهنی در لرستان عنوان کرد: دانش آموزان استثنایی از آن جهت استثنایی هستند که معلولیت باعث محرومیت آنها نشده و تواناییهای خود را اثبات کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه این دانش آموزان معلولیت را در سایه توانمندیهای خود محو کرده اند، افزود: دانش آموزان استثنایی ورزشکار ضمن حفظ سلامت خود عناوین ورزشی مختلف را کسب کرده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه ورزش در حوزه معلولین موجب پیشگیری از معلولیتهای ثانویه می شود، تصریح کرد: ورزش در این دانش آموزان باعث می شود رشد ذهنی و جسمی آنها به حداکثر برسد، آثار مثبت روانی و رفتاری دارد و انگیزه کارکردهای اجتماعی را در آنها بالا می برد.

ماکنعلی با بیان اینکه امروز شاهد هستیم که ورزشکاران پارالمپیک کشورمان همواره در سکوهای برتر ورزشی قرار دارند، اظهار داشت: امروز ورزش در حوزه پارالمپیک یک ورزش کاملا تخصصی است و به آن نگاه حرفه ای می شود.