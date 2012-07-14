8 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی در رشته والیبال مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال که از صبح پنجشنبه با حضور 16 تیم آغاز شده، تیم ها به صورت صبح و بعد از ظهر در برابر هم صف آرایی کردند و پس از انجام 24 بازی، چهره هشت تیم برتر به مرحله بعدی راه یافتند .

در این رقابتها که در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه پیگیری می شود نتایج به شرح ذیل است :

پیام نور خراسان رضوی 1 – 3 شمال آمل

خلیج فارس 3 – 0 صنعتی مالک اشتر

شهید بهشتی 3 – 2 زنجان

صنعتی سهند 0 – 3 فنی حرفه ای گلستان

صنعتی شاهرود 3 – 1 سیستان و بلوچستان

بوعلی سینا 3 – 0 صنعتی شریف

ارومیه 1 - 3 فردوسی مشهد

جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی 0 – 3 صنعتی اصفهان

با کسب این نتایج تیم های خراسان رضوی، صنعتی شاهرود، فنی حرفه ای گلستان، شمال آمل، بوعلی سینا همدان، شهید بهشتی، فردوسی مشهد و خلیج فارس به مرحله بعدی راه یافتند .