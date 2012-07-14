نتایج سومین روز مسابقات فوتسال المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال با شرکت 16 تیم در چهار گروه از صبح پنجشنبه دیدارهای خود در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آغاز کرده است .

در دیدارهای امروز که با برگزاری هشت دیدار از دور مقدماتی انجامید نتایج زیر کسب شد :

خلیج فارس 2 – 2 زابل

شهید مدنی 1 - 3 فنی حرفه ای آذربایجان شرقی

قم 0 – 3 شهید بهشتی

صنعتی مالک اشتر 2 – 7 فردوسی مشهد

جامع علمی کاربردی زنجان 4 – 1 پیام نور آذربایجان شرقی

ایلام 5 – 4 حافظ شیراز

ارومیه 5 – 4 تهران

صنعتی نوشیروانی بابل 5 - 2 زنجان

بدین ترتیب تیمهای حافظ شیراز با بابل، علمی کاربردی زنجان با ارومیه، فردوسی مشهد با خلیج فارس و فنی حرفه ای آذربایجان شرقی با زابل برای انجام دیدارهای نیمه نهایی به مصاف هم می روند .

تیمها فردا استراحت دارند .

رقابتهای یازدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از صبح روز چهارشنبه با حضور 3500 ورزشکار در 12 رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو میدانی، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی آغاز و به مدت 10 روز در ارومیه پیگیری می شود.