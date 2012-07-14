مدیرکل اداره پدافند غیرعامل استان تهران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصرشنبه به ریاست مرتضی تمدن استاندار تهران و با حضور سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در محل استانداری تهران تشکیل شد، عزیزالله خسروجردی به عنوان مدیرکل اداره پدافند غیرعامل استان تهران معارفه شد.

اعضای شورای پدافند غیرعامل استان تهران شامل فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران و سایر مدیران اجرایی استان تهران در این نشست حضور داشتند.

در این نشست، اهداف و خط مشی کلی و هماهنگی های اولیه پدافند غیرعامل استان تهران تبیین شد و استاندار تهران بر ضرورت ایجاد این اداره کل در استان تهران تأکید کرد.

مرتضی تمدن افزود: کشور ما همواره مورد طمع دشمنان بوده و همیشه در صف مقدم دفاع از مظلومان است و طبیعی است که آنها در صدد ضربه زدن به مملکت اسلامی ما باشند.

استان تهران از استانهای مهم و تأثیرگذار کشور است

وی با اشاره به صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل سازمان پدافند غیر عامل در اسفند سال 89 تصریح کرد: با توجه به اینکه استان تهران جز استانهای مهم و تأثیرگذار در کشور است، به همین منظور اداره کل پدافند غیرعامل در استانداری تهران تشکیل شده و با جدیت به کار خود ادامه می دهد.

تمدن گفت: طمع دشمنان در ضربه زدن به نظاممقدس جمهوری اسلامی، ایجاد اداره کل پدافند غیرعامل را در استان تهران ضروری کرده است.

وی از تمام نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر دستگاههای اجرایی استان خواست تا این اداره کل را در ادامه فعالیتش همراهی کنند.