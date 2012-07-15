انقلاب اسلامی پرتوی از حکومت نبوی/ پیام انقلاب پیشرفت در سایه دین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه با تاکید بر اینکه دین اسلام پاسخگوی همه نیازهای انسان در مسیر هدایت است، اظهار داشت: یکی از ویژگیهای اساسی دین اسلام مسئله جامعیت آن است.

وی با اشاره به دیگر ویژگی اساسی دین اسلام بیان داشت: مسئله حکمیت نیز یکی دیگر از ویژگی های دین اسلام است به طوریکه دین اسلام به دنبال حکمیت و حکومت جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مسئله حاکمیت از امتیازات دین مقدس اسلام است، تصریح کرد: اسلام دین حاکمیت است و به دنبال این است که دنیا بر محور اسلام اداره شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اسلام به دنبال این است که توحید در سراسر دنیا حاکم شود، ادامه داد: اسلام به دنبال تحقق بخشیدن عبودیت خدا در جهان است.

وی با تاکید بر اینکه دین اسلام به دنبال حاکمیت توحید و الله در هستی است، بیان داشت: همچنین دین اسلام به دنبال سرنگونی دیکتاتور و طاغوتیان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران پرتوی از حکومت نبوی است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران برخواسته از قرآن و مکتب اهل بیت است.

حجت الاسلام میرعمادی دین اسلام را برخواسته از منطق و اندیشه های اهل بیت(ع) دانست و ادامه داد: امروز نیز مردم دنیا به دلیل همین اندیشه و منطق است که از انقلاب اسلامی ایران استقبال می کنند.

وی با بیان اینکه امروز برخلاف مردم دنیا، حاکمان فاسد و طاغوتی مخالف اندیشه و منطق انقلاب اسلامی ایران هستند، بیان داشت: منطق انقلاب اسلامی عدالت، توحید، نفی سلطه پذیری و سلطه گری بوده و این امر موجب مخالفت حاکمان فاسد دنیا علیه این انقلاب شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه منطقی که انقلاب اسلامی ایران به دنیا عرضه کرد استقلال، خوباوری، اعتماد به نفس و پیشرفت در سایه دین بوده است، یادآور شد: پیام انقلاب اسلامی ایران پیشرفت در سایه دین است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز بیداری اسلامی ناشی از آن منطقی است که ایران اسلامی به دنبالش بوده است، تصریح کرد: این امر موجب شده که آمریکا و کشورهای استکباری با ایران اسلامی مشکل داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری طرح ضیافت اندیشه در سطح دانشگاههای استان لرستان بیان داشت: برگزاری این طرح گامی در راستای توانمندسازی نسل جوانیست که پرچم اسلام را به دست گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه طرح ضیافت اندیشه بر مبنای قرآن و آموزه های دینی برگزار می شود، ادامه داد: این طرح موجب حاکم شدن فضای اسلامی در جامعه می شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر استفاده از این ظرفیت بسیار مهم در دانشگاهها یادآور شد: باید با استفاده از طرح ضیافت اندیشه مسئله تهذیب نفس، خودسازی، توجه به ذات مقدس الهی و اخلاص را در میان دانشجویان دانشگاهها ترویج داد.