شاخص کیفیت هوای اراک در شرایط هشدار قرار دارد

مدیر کل محیط زیست استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان قرار گرفتن شاخص کیفیت هوای شهر اراک در شرایط هشدار، گفت: براساس اطلاعات مرکز پایش آلاینده های هوای اراک، میانگین غلظت ذرات معلق و ریزگردها در هوای این شهر به صورت لحظه ای صبح روز شنبه 150 میکروگرم بر متر مکعب بوده است.

امیر انصاری با اشاره به وضعیت نامطلوب هوای شهر اراک افزود: شاخص استاندارد هوا 90 میکروگرم بر متر مکعب است که در اراک میانگین غلظت ذرات معلق و ریزگردها بالاتر از استاندارهای محیطی است.

وی افزود: بیشترین آلاینده موجود در هوای شهر اراک امروز ذرات معلق است که به نظر می رسد منشا بومی و محلی داشته باشد و روند آن رو به افزایش است.