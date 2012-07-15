سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، همزمان با اجرای آخر مجلس امیر کبیر کتاب قدمگاه انجم رونمایی شد افزود: میر انجم از تعزیه نویسان مشهور قرن معاصر است که از اهالی شازند وروستای قدمگاه بوده است.

وی با اشاره به اینکه، رونمایی در مراسم شب گذشته با حضور هنرمندان نمایش کشور در تماشاخانه مهر تهران برگزار شد گفت: نسخ تعزیه میر انجم در سراسر کشور قرائت می شود و از نسخ مشهور است.

وی افزود: کتاب قدمگاه انجم شامل ده مجلس تعزیه از نوشته های انجم، تعزیه نویس دوران قاجار و اهل استان مرکزی است که به همت حوزه هنری استان مرکزی و توسط مهدی دریایی تنظیم شده است.

دلشادی با بیان اینکه در حال حاضر این نسخ در روستاهای استان مرکزی مورد استفاده قرار می گیرند، اظهار داشت: . مجالس پسر فروشی، شهادت حمزه، حجه الوداع، شهادت مسلم، شهادت طفلان، شهادت حر، شهادت علی اکبر، شهادت قاسم، شهادت عباس و شهادت امام از جمله نسخه هایی اند که در این کتاب گردآوری شده است.

وی گفت: پرداختن به هنرهای نمایشی آیینی از جمله وظایف اصلی حوزه هنری استان مرکزی است که پایه نخستین آن چاپ کتاب قدمگاه انجم بود و به دنبال استمرار این حرکت هستیم.