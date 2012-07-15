به گزارش خبرنگار مهر، با به پایان رسیدن عمر مجلس هشتم در نهایت از مجموع 22 نماینده عضو کمیسیون انرژی تنها هفت نماینده موفق به کسب رای اعتماد مردم برای حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند.

با این وجود، اکثر قریب به اتفاق نمایندگان بدون کرسی مانده عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم، صنعت نفت را برای ادامه فعالیت‌های خود انتخاب کردند به طوری‌که در هفته‌های اخیر برخی از معاونان وزیر نفت با صدور احکام انتصاب برخی از اعضای سابق کمیسیون انرژی مجلس را به عنوان مشاور جدید خود منصوب کردند.

سیدعلی ادیانی‌راد عضو سابق کمیسیون انرژی و نماینده سابق مردم مردم قائم شهر و سواد کوه در مجلس هشتم با حکم علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان مشاور منصوب شده است.



حسن شعبانپور نماینده سابق مردم مرودشت و ارسنجان در مجلس هشتم هم که از سابقه حضور در 2 دوره کمیسیون انرژی مجلس برخوردار بوده، با حکم عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان مشاور معاون وزیر نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی منصوب شده است.

عبدالله کعبی نماینده سابق مردم آبادان و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم هم با صدور حکمی توسط شجاع الدین بازرگانی معاون امور پارلمانی و حقوقی وزیر نفت، به عنوان مشاور این معاونت در امور مجلس منصوب شده است.

اسدالله قره‌خانی عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس از دیگر اعضای سابق کمیسیون انرژی مجلس هشتم بوده که با حکم جواد اوجی معاون وزیر نفت به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز منصوب شده است.

عماد حسینی سخنگوی سابق کمیسیون انرژی مجلس هشتم هم این روزها در پژوهشگاه صنعت نفت مشغول به کار است، با این وجود گفته می‌شود پیشنهادهای برای حضور وی به عنوان یکی از معاونان وزیر نفت مطرح شده است.

حسن غفوری‌فرد عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است که فعالیت‌های خود را در انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران بیشتر کرده است و این روزها در گردهمایی‌هایی به میزبانی وزارت نیرو درباره برخی از فرصت‌ها و چالش‌های صنعت برق کشور سخنرانی می‌کند.

در همین حال، گفته می‌شود برخی از معاونان وزیر و مدیران ارشد وزارتخانه های نفت و نیرو به‌زودی با صدور احکامی تعداد دیگری از نمایندگان سابق مجلس هشتم به ویژه در استان‌های جنوبی کشور را در صنعت نفت و نیرو صاحب مسئولیت جدید اجرایی خواهند کرد.