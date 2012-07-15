خواب عمیق طرح های پتروشیمی ایلام و دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، حدود هشت سال است که طرح پتروشیمی ایلام به مهمترین بحث مردم ایلام تبدیل شده است ولی تاکنون این پتروشیمی به سرانجام نرسیده است.

در حال حاضر دو طرح پتروشیمی در استان ایلام وجود دارد که یکی از آنها در بخش چوار است که نیمه کاره است و دیگری در شهرستان دهلران قرارد دارد که اصلا اثر و وجود خارجی ندارد.

استان ایلام به دلیل وجود منابع نفت و گاز مستعد اجرای طرح های پتروشیمی است و از طرف دیگر اجرای این طرحها کمک شایانی به توسعه و اشتغال در استان می کند.

اما تاکنون این دو طرح هیچ گونه سودی جز زیان برای استان ایلام نداشته اند و تاکنون مردم ایلام بارها با صحبت های متناقض مسئولان استانی و کشوری در مورد این طرحها مواجه شده اند.

در اینکه این طرح ها در استان ایلام دارای توجیه اقتصادی است و کمک قابل توجهی به استان در بخشهای مختلف می کند هیچ شکی نیست ولی عدم پاسخگویی مسئولان به مردم در خصوص اجرا یا عدم اجرای این طرحها مردم را در مورد اصل اجرای این طرح نگران کرده است. اینکه مسئولان از نبود اعتبار، عدم عملکرد درست بخش خصوص، عدم وجود زیرساخت و... حرف بزنند و زمان را هدر بدهند به نفع هیچ کسی نیست.

در حال حاضر پتروشیمی ایلام با کمبود اعتبار مواجه است و مسئولان نیز از اختصاص تسهیلات 220 میلیون یورویی به این طرح خبر داده اند و حتی این طرح را در قالب طرحهای مهر ماندگار قرار داده اند اما بعد از چهار ماه سال باز این طرح به مانند هشت سال گذشته در خواب فرو رفته است.

اگر قرار است این طرحها در استان اجرا نشوند به هر دلیل باید با احساسات مردم ایلام بازی نشود و مردم ایلام کمتر دل به اشتغال فرزندان خود در این طرحهای بزرگ ببندند.

طبق گفته کارشناسان، استان ایلام با داشتن ذخایر قدرتمند نفت و گاز ظرفیت های بکری برای ایجاد پتروشیمی به خصوص صنایع پتروشیمی با خوراک گاز را دارد چراکه که از سودآوری بالایی برخوردارند.

متاسفانه پتروشیمی ایلام در حال حاضر دچار مشکلات فراوان است و مردم ایلام منتظر حل مشکلات این مجتمع بزرگ هستند.

طرح پتروشیمی دهلران مصوب سفرهای استانی که از طرح های بسیار سودآور در صنعت پتروشیمی است اما این طرح به دلایل مبهم باز هم مسکوت مانده است.

طی هشت سال گذشته هر سال بر تعداد مشکلات بر سر راه اجرای این طرحها اضافه می شود این در حالی است که بسیاری از این مشکلات فقط به دلیل نبود اراده کافی حل نشده است.

مجتمع پتروشیمی ایلام در سال 84 با سرمایه‌گذاری اولیه 650 میلیون دلار به علاوه 150 میلیارد تومان اعتبار ریالی با ظرفیت تولید سالانه 318 هزار تن اتیلن و 300 هزار تن پلی‌اتیلن سنگین عملا کار خود را در 26 کیلومتری شمال غربی شهر ایلام آغاز کرد .

در حال حاضر مجتمع پتروشیمی ایلام از دو واحد پلی اتیلن سنگین و اتیلن تشکیل شده است اما طی این سالها مجتمع پتروشیمی همواره با مشکلات بزرگی مواجه بود که متاسفانه بعد از گذشت این مدت این مجتمع هنوز کامل نشده است.

نبود نقدینگی و کم کاری مسئولان و پیمان کاران باعث شده مجتمع پتروشیمی ایلام به عنوان یکی از راکدترین پروژه های وزارت نفت در سالهای اخیر لقب بگیرد.