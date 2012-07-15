سرپرست هیئت کشتی خوزستان تعیین شد/ انتخاب رئیس چهار شغله

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اتمام دوره مدیریت عبدالرسول ممتازان در هیئت کشتی استان خوزستان، فدراسیون کشتی تا برگزاری انتخابات جدید برای تعیین رئیس جدید این هیئت که البته تاکنون تاریخی برای برگزاری آن اعلام نشده است، مراد حاجتی را به عنوان سرپرست تعیین کرد.

مراد حاجتی هم اکنون مدیر خدمات شرکت ملی حفاری ایران، مدیرعامل باشگاه ورزشی ملی حفاری و رئیس هیئت گلف استان خوزستان است و با انتصاب جدیدش به عنوان سرپرست هیئت کشتی خوزستان، چهار شغله شد این در حالی است که وی شناخت چندانی از ورزش کشتی ندارد.



ممتازان که 15 سال است ریاست هیئت کشتی استان را به عهده دارد حاضر به ادامه همکاری برای دوره جدید نشد و مسئولان فدراسیون مجبور به تعیین سرپرست برای هیئت کشتی خوزستان شدند.



خوزستان قطب کشتی فرنگی کشور است به گونه ای که همواره در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی نام چند خوزستانی به چشم می خورد.