  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۸:۲۰

سرپرست هیئت کشتی خوزستان تعیین شد/ انتخاب رئیس چهار شغله

سرپرست هیئت کشتی خوزستان تعیین شد/ انتخاب رئیس چهار شغله

اهواز - خبرگزاری مهر: علیرضا مراد حاجتی با حکمی از سوی سرپرست فدراسیون کشتی کشور به عنوان سرپرست هیئت کشتی استان خوزستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اتمام دوره مدیریت عبدالرسول ممتازان در هیئت کشتی استان خوزستان، فدراسیون کشتی تا برگزاری انتخابات جدید برای تعیین رئیس جدید این هیئت که البته تاکنون تاریخی برای برگزاری آن اعلام نشده است، مراد حاجتی را به عنوان سرپرست تعیین کرد.

مراد حاجتی هم اکنون مدیر خدمات شرکت ملی حفاری ایران، مدیرعامل باشگاه ورزشی ملی حفاری و رئیس هیئت گلف استان خوزستان است و با انتصاب جدیدش به عنوان سرپرست هیئت کشتی خوزستان، چهار شغله شد این در حالی است که وی شناخت چندانی از ورزش کشتی ندارد.

ممتازان که 15 سال است ریاست هیئت کشتی استان را به عهده دارد حاضر به ادامه همکاری برای دوره جدید نشد و مسئولان فدراسیون مجبور به تعیین سرپرست برای هیئت کشتی خوزستان شدند.

خوزستان قطب کشتی فرنگی کشور است به گونه ای که همواره در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی نام چند خوزستانی به چشم می خورد.
کد مطلب 1650049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها