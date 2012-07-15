ذخیره گندم کشور فقط نیاز داخل را تامین می کند/ نبود امکان صادرات

محمدباقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر به اظهار نظر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته مبنی بر ذخیره سازی گندم در انبارها اشاره کرد و افزود: امروزه ظرفیت تولید گندم در کشور به حدی است که می توانیم فقط نیاز داخل را تامین کنیم، اما ذخیره سازی برای صادرات نداریم.



شریعتی با انتقاد از کیفیت پائین گندم تولیدی در کشور گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون تن گندم در سال وارد می شود که این میزان واردات با توجه به مصرف داخل ناچیز بوده که عمده ترین دلیل آن کیفیت پائین گندم تولیدی در کشور است.

نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما به عنوان یک تولید کننده، گندم مازاد بر نیاز داخل نداریم و ذخیره سازی ها نیز به نحوی نیست که بتوانیم با آن نیاز داخل را تامین کنیم و در تولید به خودکفایی برسیم، زیرا شرایط آب و هوایی نیز در تولید موثر است.



وی به واردات یک میلیون تنی گندم در سال اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون تن گندم به کشور وارد می شود که مهمترین علت آن ارتقای سطح کیفی تولید داخل و به تبع آن آرد و نان است که اگر سطح کیفی گندم تولید داخل نیز ارتقا یابد، نیازی به واردات نداریم.



عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر نرخ خرید تضمینی برای این محصول از کشاورزان به ۴۳۰ تومان افزایش یافته، اما باز هم در تولید محصول کیفی موثر نبوده و کشاورزان با مشکلات زیادی روبرو هستند.



شریعتی افزود: در حال حاضر فقط گندم تولیدی در استان کهگیلویه و بویر احمد با ۲۶ تا ۲۷ درصد پروتئین در هر کیلوگرم تولید می شود که این میزان گندم جوابگوی نیاز داخل نیست و باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه ارتقای تولید گندم با کیفیت را در سایر استان ها نیز فراهم کرد.



این نماینده مجلس نهم در ادامه به ارتقای سطح کیفی نان تولیدی در پایتخت کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت و کیفیت گندم تولیدی در کشور، فقط آرد فرآوری شده و با کیفیت نسبتا بالا در پایتخت کشور تولید می شود، اما سایر استان ها از نبود نان با کیفیت رنج می برند که رسیدگی به این مسئله در دستور کار کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی قرار گرفته است.



شریعتی تصریح کرد: افزایش بی رویه قیمت نان یکی دیگر از موضوعاتی است که باید در کنار ارتقای کیفیت گندم و آرد مورد بررسی قرار گیرد در حالیکه با شرایط موجود این وضع مساعد نیست و کیفیت نان با قیمت آن همخوانی ندارد.



عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یادآور شد: اگر به گندم به عنوان یک کالای استراتژیک نگاه می شود، باید در عمل نیز این موضوع را مد نظر قرار دهیم، زیرا ساماندهی وضعیت تولید گندم به عنوان کالای استراتژیک راهگشای بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی است که باید به آن توجه شود.