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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۸:۲۸

از سوی سازمان تبلیغات؛

اعتبار ساخت طبقه اول حوزه عملیه اندیمشک تامین شد

اعتبار ساخت طبقه اول حوزه عملیه اندیمشک تامین شد

اندیمشک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک گفت: مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون ریال برای احداث طبقه اول حوزه علمیه امام جعفرصادق (ع) اندیمشک از سوی این سازمان تامین اعتبار شد.

حجت الاسلام سعید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون ریال برای احداث طبقه اول حوزه علمیه امام جعفرصادق (ع) اندیمشک با زیربنای هزار و 50 مترمربع اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: با همکاری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان نسبت به فراهم ساختن مقدمات تعلیم و تعلم و ترویج فرهنگ دینی در سطح حوزه های علمیه استان، برای احداث طبقه اول حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) اندیمشک، اعتبار پیش گفته تامین شد.

حجت الاسلام سعید علیپور عنوان کرد: این اعتبار در چند مرحله به دست اندرکاران ساخت پروژه پرداخت شده است و آخرین پرداختی ما در نشستی با امام جمعه اندیمشک در هفته جاری، مبلغ 640 میلیون و 820 هزار ریال بود، پرداخت شد.

شهرستان اندیمشک به عنوان دروزاه اصلی ورود به استان خوزستان در شمال این استان قرار دارد.
 
کد مطلب 1650054

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