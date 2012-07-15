ساخت و سازهای روستای ییلاقی زیارت نیازمند ساماندهی است

جعفر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشکل ساخت و ساز در زیارت به سالهای قبل بر می گردد که به دلیل نزدیکی به شهر گرگان و آب و هوای خوب عده ای برای آرامش در آنجا زمین خریداری و نسبت به ساخت و ساز اقدام کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین به دلیل شیب تند زمین، قابلیت کشاورزی آن به نسبت جاهای دیگر اندک است.

زیارت شهر گردشگری شود

وی تاکید کرد: چاره ای نداریم که برای ساماندهی اوضاع این روستای ییلاقی، زیارت به شهر گردشگری تبدیل شود تا بتوانیم این منطقه گردشگری را ساماندهی کنیم.

نشست مردم و مسئولان در گرگان

فرماندار گرگان به چهارمین نشست صمیمی مردم و مسئولان در مسجد جامع گرگان اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز نشست هایی با واحدهای تولیدی و صنعتی و دهیاران منطقه برگزار شده است.

گرزین بیان داشت: در نشست چهارم، فراخوان عمومی شد تا مردم برای بیان مشکلات حضور یابند و در این جلسه صمیمی مشکلاتی از قبل مسائل مربوط به آب، برق، گاز، اشتغال مطرح شد.

وی عنوان کرد: برای بررسی مشکلات از 25 مسئول دستگاههای مختلف دعوت شد تا پاسخگوی سوالات مردمی باشند و نمایندگان مردم نیز حضور داشتند.

گرزین افزود: در این نشست مهرورزانه مردم به بیان مشکلات خود با نمایندگان در مجلس پرداختند و برای رفع مشکلات دستوراتی داده شد.

لزوم ایجاد و حفظ اشتغال

فرماندار گرگان به مهمترین مسائل و دغدغه های حوزه شهرستانی اشاره کرد و گفت: ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال پایدار از جمله مسائل است و تلاش می شود تا افرادی که مشغول کار هستند دچار مشکل نشوند و بتوانیم اشتغال موجود را پایدار و حفظ کنیم.