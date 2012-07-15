به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی بافت فرسوده شهری ویژه مدیران استان به همت اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری و سازمان عمران معصومیه قم با هدف آشناسازی مدیران و مسئولان شهری با بافت فرسوده شهری و راهکارهای بهسازی و نوسازی این بافت ها در هتل خورشید برگزار شد.



مدیرعامل سازمان عمران معصومیه قم در این دوره آموزشی با تاکید بر اینکه هویت شهر قم در محدوده بافت فرسوده است، خواستار بهسازی بافت های فرسوده با عنایت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شد و افزود: احیای بافت های فرسوده نیازمند مدیریت جمعی است.



محسن منتظران با اشاره به اینکه سالیانه باید 10 درصد بافت فرسوده در شهرها نوسازی شود گفت: تحقق این آمار بدون همکاری و هماهنگی تمام دستگاه های دخیل در این امر امکان پذیر نیست.



سکونت بیش از 50 درصد جمعیت قم در بافت های فرسوده



مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم نیز در این دوره آموزشی با اشاره به چالش‌های مدیریت شهری در بافت‌های فرسوده اظهار داشت: بسیاری از بافت‌های با ارزش تاریخی در بافت‌های فرسوده واقع شده است و این لزوم دقت در نحوه نوسازی و بهسازی این بافت ها را افزون می کند.



مهدی متقیان با اشاره به وجود 120 محله در مناطق مختلف قم تصریح کرد: بیش از 50 درصد جمعیت قم در بافت های فرسوده ساکن هستند و این امر تازگی این بافت ها را حفظ کرده است.



وی با اشاره به راهکارهای رفع مشکلات مربوط به بافت های فرسوده شهری گفت: در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده با توجه به دغدغه های مردم با استفاده صحیح از اهرم های تشویقی باید نسبت به این امر اقدام کرد.



متقیان استفاده بهینه و کارآمد از سرمایه گذاران برای احیای بافت های ناکارآمد شهری را یادآور شد و افزود: رسانه‌ها قابلیت بسیار خوبی برای آگاه سازی مردم برای احیای بافت های فرسوده شهری دارند.



احیای بافت های فرسوده شهری نیازمند مشارکت مردمی است



مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران نیز در این دوره ضمن بررسی زمینه های فرسودگی بافت های شهری، مردم را سرمایه اصلی در نوسازی و بهسازی این مناطق عنوان کرد و گفت: فراهم آوری بسترهای لازم برای ایجاد مشارکت پایدار و حضور گسترده مردم با تعریف بسته‌های حمایتی از اهمیت بالایی برخوردار است.



فرهاد قلی زاده با بیان اینکه فرهنگ سازی نقش بسزایی در جذب حداکثر مشارکت مردمی دارد گفت: در تحقق احیای بافت های فرسوده شهری حداکثر مشارکت مردمی و حداقل مداخله دولت ضروری است.



وی تاکید کرد: احیای بافت های فرسوده شهری در کشور نیازمند عزم ملی و استانی برای حرکت همه جانبه و یکپارچه است.



وجود بیش از هزار و 800 هکتار بافت فرسوده شهری در قم



معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم در این دوره آموزشی با اشاره به وجود بیش از هزار و 800 هکتار بافت فرسوده شهری در قم، اظهار داشت: بیش از 200 هزار نفر از جمعیت شهر قم در این بافت‌ها ساکن هستند.



وی خواستار عزم ملی برای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شد و افزود: پروژه های عمرانی چند سال اخیر در قم همچون حرم تا جمکران، توسعه چهل اختران و... به صورت لکه ای در بهسازی بافت های فرسوده موثر بوده اما هنوز بدون حضور جدی مردم و بخش خصوصی نمی توان شاهد کاهش این بافت های شهری بود.