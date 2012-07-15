آب زنید راه را ماه صیام می رسد/ کم توجهی به کارکردهای مختلف مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که دهه آخر ماه شعبان به دهه بهداشت و نکوداشت مساجد، با هدف آشنایی و معرفت بیشتر مومنان نسبت به جایگاه مسجد نامگذاری شده است.

به همین مناسبت آیین غبار روبی در دو هزار و 130 مسجد استان گلستان در حال اجراست.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی گلستان در این زمینه گفت: مسجد از منظر قرآن و روایات جایگاه رفیع و بلندی دارد و باید به آن بیشتر توجه شود.

حجت الاسلام جواد نجفی افزود: در صدر اسلام پیامبر (ص) بلافاصله بعد از اینکه وارد مدینه شد در همان گام اول مسجد قبا را بنا کرد و 13 سالی که در مکه بود شرایط احداث مسجد مهیا نبود.

وی اظهار داشت: روایات فراوانی درباره احداث، مرمت و آبادانی مسجد داریم و در سوره مبارکه توبه خداوند می فرماید، کسانی در آبادانی مسجد نقش دارند که مومن بوده، به روز قیامت ایمان داشته، اقامه صلاه کنند، زکات پرداخت و جز از خدا از کسی نمی ترسند.

وی عنوان کرد: این عمران و آبادی گاهی فیزیکی و بنای مسجد را شامل می شود و مهمتر از آن عمران و آبادانی معنوی مسجد است که احترام به مسجد و پاسداشت و نکوداشت مسجد از جمله آن است.

حجت الاسلام نجفی افزود: در صدر اسلام مسجد پایگاهی برای تمامی امور و کانون جمعیت و محل تجمع مومنان بود و پیامبر(ص) کارهای فرهنگی، سیاسی و نظامی را در مساجد به انجام می رساند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان یادآورد شد: امروزه کمتر به مساجد پرداخته می شود و تنها به نماز خواندن در مساجد و یا اجرای برنامه هایی در ماه رمضان یا محرم در این پایگاههای فرهنگی اکتفا می کنیم.

وی افزود: این درحالیست که مسجد پایگاهی برای همه کارها و برای همه زنده هاست، در جالی که اکنون مسجد را برای مرده ها قرار داده ایم و تنها زمانی که کسی فوت کرد می رویم در آن ختم می گیریم.

مساجد نورالله هستند

وی یادآورشد: خداوند می فرماید مسجد جایگاهی است که افراد دوست دارند وقتی وارد آن می شوند پاک و طاهر باشند، سعادت، کمال دنیا و آخرت در مسجد است و از آن به عنوان نورالله یاد می شود.

حجت الاسلام نجفی بیان داشت: مساجد هم ردیف قرآن و اهل بیت است و امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید، مساجد برای قرآن ساخته شد.

وی تاکید کرد: دهه بهداشت و نکوداشت مساجد باید بهانه ای باشد برای شناخت جایگاه رفیع مسجد و به آن اهمیت داده شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان به برنامه های دهه نکوداشت هفته مساجد در استان اشاره کرد و گفت: بصورت سمبلیک در هر شهرستان دو مسجد را انتخاب و به صورت نمادین غبارروبی شد که در گرگان این آیین در مسجد حضرت امیر (ع) و علی بن ابیطالب کوی طهماسبی برپا شد.

وی از برگزاری همایش خادمان باغهای بهشتی خبر داد و گفت: 300 نفر از هیئت امنای مساجد شهرستان گرگان در این همایش شرکت داشتند.

وی با اشاره به اعزام مبلغ به مساجد استان در ماه رمضان گفت: هر ساله 800 مبلغ اعزام می شوند ولی ظرفیت ما در استان بیشتر است.

حجت الاسلام نجفی تاکید کرد: هیئت امنا باید فرهنگ سازی و برنامه هایشان را روحانی محور کنند، زیرا طبق فرمایش رهبری، مدیریت مسجد با روحانی است و اگر مساجد روحانی محور باشند آن هدف انبیا که همان تبیین دین و بیان احکام است محقق می شود.