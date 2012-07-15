مشکل اساسی در کشور عمل نکردن به قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ابراهیم امینی در دیدار شهردار و جمعی از مدیران شهرداری قم با وی، مشکل اساسی در کشور را عمل نکردن به قانون دانست و با تأکید به رعایت قواعد و ضوابط و اخلاق اسلامی گفت: امیدوارم شهردار قم همانگونه که قوانین و مقررات را رعایت میکند برای دیگران الگو باشد.
وی ضمن لزوم توجه بر وضعیت ساخت و سازها در سطح شهر بر تفکیک آپارتمانها از خانه ویلایی بدین معنی که به هر کدام جای جداگانه تعلق گیرد بیان داشت: شهرداری باید به فکر کوچههای باریک محلههای قدیمی شهر باشد.
امام جمعه قم ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اولویتها تصریح کرد: تشخیص محل صرف بودجه مهم است که نیازمند کار مشاورهای و تفکر صحیح است.
مشکل ترافیک شهر و کمبود پارکینگ باید سریعا برطرف شود
وی با اشاره به زیارتی بودن شهر قم و توریست پذیر بودن این شهر و تذکر راجع به فراهم کردن شرایط مناسب برای رفاه حال مسافران و زائران اظهار داشت: مشکل ترافیک شهر و کمبود پارکینگ باید سریعا برطرف شود.
وی با بیان اینکه تهیه سند راهبردی شهرداری کار مطلوبی است، ضمن تأکید بر حمایت از خصوصی سازی پارکینگها اظهار داشت: راه حل معضل ترافیک شهر را یکطرفه کردن کوچهها و عمل به آن به طور جدی و تأمین پارکینگ فروشگاهها و ادارات دولتی دانست و بیان داشت: فروش خودرو باید تحت کنترل باشد و اجازه فروش ماشین و همچنین پلاک گذاری آن را مشروط به داشتن پارکینگ باشد.
آیت الله امینی در ادامه اذعان داشت: اعمال شما مسئولان نشانه اسلامی بودن نظام است و مسئولانی که درست عمل ننمایند باعث رمیده شدن تعدادی از مردم از دین میشوند چون آثار دین را در اعمال این مسئولان نمیبینند و این بدبینیها تقصیر دین نیست و علت آن عمل نکردن به دین است.
رعایت حقوق و رضایت مردم در اجرای پروژهها
شهردار قم نیز در این دیدار گفت: در اجرای پروژههای شهری در قم مسئله مهم، رعایت حقوق و رضایت مردم است.
محمد دلبری اظهار داشت: نگاه ما در شهرداری از صرف نگاه عمرانی فراتر رفته و سعی کردیم علاوه بر پروژههای عمران شهری، هم به مسائل خدماتی و هم مسائل فرهنگی بپردازیم و در همه عرصهها خدمترسانی مردم فهیم قم و زائران بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) باشیم.
وی ضمن اشاره به عملکرد شهرداری قم در ماههای گذشته بویژه نیمه شعبان گفت: علت موفقیت ما در نیمه شعبان این بود که پرسنل ما با عشق آمدند و بدون چشم داشت خاصی فعالیت کردند.
شهردار قم در ادامه گفت: با توجه به بازدید دورهای از محلات مختلف قم و پاسخگویی به مشکلات مردم و مناطق بندی شهر و اضافه کردن مناطق جدید و شهرداری جدا برای اطراف حرم اعتماد مردم به شهرداری رو به بهبود است.
نهضت پارکینگ سازی در قم
وی اذعان داشت: سعی کردیم مجموعه اقداماتی که در حال انجام و ارائه به شهروندان است در شأن مردم شریف قم و شهر عش آل محمد بوده و از خداوند متعال میخواهیم ما را در انجام کارها موفق بدارد.
دلبری افزود: در ملاقاتهای مردمی حرفهای مردم را میشنویم و آنچه در توان ما است انجام میدهیم و هر آنچه در توان ما نیست را به مردم توضیح داده و متقاعدشان میکنیم و امیدواریم بتوانیم با اقدامات شایسته، رضایت خداوند متعال و شهروندان را کسب نماییم که در این راه نیازمند دعای خیر حضرتعالی و مساعدت شهروندان هستیم.
وی در خصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز شهروندان در سطح شهر گفت: ما نام امسال را نهضت پارکینگ سازی گذاشتیم و اولین پارکینگ مکانیزه را با ظرفیت 140 دستگاه خودرو در خیابان معلم با مشارکت بخش خصوصی احداث و در عید فطر و یا ولادت امام حسن(ع) آن را افتتاح میکنیم.
قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مشکل اساسی در کشور را عمل نکردن به قانون عنوان و بر رعایت قواعد و ضوابط و اخلاق اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ابراهیم امینی در دیدار شهردار و جمعی از مدیران شهرداری قم با وی، مشکل اساسی در کشور را عمل نکردن به قانون دانست و با تأکید به رعایت قواعد و ضوابط و اخلاق اسلامی گفت: امیدوارم شهردار قم همانگونه که قوانین و مقررات را رعایت میکند برای دیگران الگو باشد.
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