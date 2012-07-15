حجت الاسلام سید غلام عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با آغاز ماه رمضان 6 هزار نفر از مبلغان خواهر و برادر دفتر تبلیغات به سراسر کشور اعزام خواهند شد.



وی از ماه مبارک رمضان به عنوان ظرفیتی بزرگ و موقعیتی مناسب برای تبلیغ یاد کرد و ادامه داد: دفتر تبلیغات نیز در راستای انجام رسالت خود از این ظرفیت نهایت بهره را می برد.



مدیرکل امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ابراز داشت: این مبلغان به تمامی نقاط کشور در شهرها، بخش ها، دهستان ها، روستاها و مراکز علمی و فرهنگی اعزام خواهند شد.



موسوی با بیان اینکه ظرفیت تمام مناطق مرزی و مناطق آسیب پذیر مشخص شده است عنوان کرد: ثبت نام مبلغان توسط خود آنها از طریق سامانه سمتا انجام می شود.



وی اعلام کرد: ثبت نام از تاریخ 18 تیرماه آغاز شده و که مبلغان از طریق این سامانه محل تبلیغ خود را نیز انتخاب می کنند.



مدیرکل امور مبلغان دفتر تبلیغات اضافه کرد: کلیه مبلغان از شب اول تا پایان شب آخر ماه مبارک در محل های معین شده به انجام امور محوله خواهند پرداخت.



موسوی اقامه نماز های روزانه به صورت جماعت، برگزاری مراسم دعا و نیایش، برپایی جلسات وعظ و سخنرانی، برگزاری کلاس های روخوانی، روانخوانی، تجوید و تفسیر قرآن، تبلیغ چهره به چهره، ارائه مشاوره خانواده، مذهبی و تحصیلی و برگزاری مسابقه فرهنگی را از جمله برنامه های این ماه برشمرد.



وی دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران، علما و عیادت از بیماران، برپایی جشن نیمه رمضان و تولد امام حسن مجتبی (ع)، پاسداشت لیالی قدر، شرکت در راهپیمایی روز قدس و نماز با شکوه عیدفطر را از دیگر برنامه های تبلیغی این ایام ذکر کرد.



مدیر کل امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه در ادامه اظهار داشت: مبلغان از سه جلد کتاب با عنوان “ ره توشه راهیان نور” بهره می برند.



موسوی بیان کرد: یک جلد از این کتاب با عنوان پیام های قرآنی و 2 جلد دیگر با عنوان زمزمه روزه داران است.



وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات در توزیع و استقرار این مبلغان همکاری دارد.